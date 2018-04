Heidän uskotaan nousevan EU:n huipputehtäviin – Jyrki Katainen mukana listalla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Brysselin virkamiehet ja lobbarit uskovat Michel Barnierin nousevan EU-komission johtoon.

VoteWatch Europen kyselytutkimuksen mukaan Brysselissä odotetaan ranskalaisen Brexit-komissaarin Michel Barnierin nousevan Euroopan komission johtoon vuoden 2019 vaalien jälkeen. Kyselytutkimukseen haastateltiin yhteensä tuhatta Brysselissä työskentelevää virkamiestä, lobbaria, tutkijaa ja asiantuntijaa. VoteWatchin mukaan tulokset kertovat, mitä ”Brysselin EU-kupla” uskoo seuraavien vaalien jälkeen tapahtuvan.

Vastaajista 37 prosenttia piti Euroopan kansanpuolueeseen (EPP) kuuluvaa Barnieria vahvimpana ehdokkaana komission johtoon. Toiseksi tuli kilpailukomissaari, tanskalainen Margrethe Vestager, joka kuuluu liberaaliin ALDE-ryhmään. Häntä piti todennäköisimpänä EU-komission puheenjohtajana 15 prosenttia vastaajista.

Kolmanneksi tuli Kansainvälisen valuuttarahaston pääjohtaja ja Ranskan entinen valtiovarainministeri Christine Lagarde (13 %) ja Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen (9 %). Lagarde ja Katainen kuuluvat molemmat Euroopan kansanpuolueeseen.

EPP muodostaa tällä hetkellä Euroopan parlamentin suurimman ryhmän. Puolue on sitoutunut niin sanottuun kärkiehdokasmenettelyyn, jossa se valitsee itselleen kärkiehdokkaan ennen eurovaaleja. Jos EPP on suurin europuolue, kyseinen kärkiehdokas on puolueen valinta EU-komission johtoon. Ehdokas tarvitsee kuitenkin taakseen sekä Euroopan parlamentin että jäsenmaiden tuen, joten varmaa kärkiehdokkaan nousu komission johtoon ei ole, vaikka EPP voittaisi vaalit.

EPP valitsee kärkiehdokkaansa syksyllä Helsingissä järjestettävässä kokouksessa.

Todennäköisin ehdokas Euroopan parlamentin puhemieheksi on ”EU-kuplan” arvion mukaan nykyinen EPP:n parlamenttiryhmän johtaja, saksalainen Manfred Weber. Toisena tulee irlantilainen EPP-europarlamentaarikko Mairead McGuinness ja kolmantena liberaalien belgialainen ryhmäjohtaja Guy Verhofstadt.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi veikataan Hollannin liberaalia pääministeriä Mark Ruttea ja Liettuan keskusta-oikeistolaista presidenttiä Dalia Grybauskaitea.

EU-vaikuttajien mukaan Euroopan keskuspankin johtoon taas nousisi Saksan keskuspankkia nykyisin johtava Jens Weidmann tai Christine Lagarde.