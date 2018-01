USA:n asevoimat pahoittelee Okinawan onnettomuuksia

Yhdysvallat on pyytänyt anteeksi viimeaikaisia onnettomuuksia Japaniin kuuluvalla Okinawan saarella, kertoo BBC. Kaksi sotilashelikopteria on joutunut tekemään pakkolaskun lyhyen ajan sisällä.

– Olen sanaton. Yhdysvaltain armeijan tulisi hävetä, Okinawan kuvernööri Takeshi Onaga kommentoi.

Amerikkalainen AH-1-taisteluhelikopteri teki maanantaina pakkolaskun hotellin pihalle Okinawalla. Miehistön mukaan ohjaamon varoitusvalo oli ilmoittanut teknisestä viasta.

Vain kaksi päivää aiemmin toinen helikopteri joutui laskeutumaan rannalle viallisen roottorin vuoksi. Kukaan ei loukkaantunut pakkolaskujen yhteydessä.

Yhdysvallat on sijoittanut saarelle noin 26 000 sotilasta. Onnettomuudet ja sotilaiden tekemät rikokset ovat herättäneet kiukkua paikallisessa väestössä.

Japanin puolustusministeri Itsunori Onodera kertoi toimittajille saaneensa Yhdysvalloilta anteeksipyynnön tapahtuneesta.

– Puolustusministeri James Mattis kertoi minulle onnettomuuksien taustoista. Hänen mukaansa Yhdysvallat selvittää tapaukset perinpohjaisesti, Onodera totesi.

Viime vuoden joulukuussa amerikkalaisesta Sikorsky CH-53E-kuljetushelikopterista putosi ikkuna paikallisen koulun pihalle. Yksi lapsi loukkaantui lievästi.

Vain kaksi kuukautta aiemmin samanlainen helikopteri putosi saaren pohjoisosissa Takaen kylän lähettyvillä. Kukaan ei tuolloin loukkaantunut, mutta sotilaslentojen jatkuminen viikkoa myöhemmin herätti saarella vastustusta.

Yhdysvallat on suunnitellut siirtävänsä Futenman lentotukikohdan syrjäisempään paikkaan saarella. Kuvernööri Onaga haluaisi amerikkalaisten poistuvan kokonaan Okinawalta.

#Okinawa witness to U.S. #chopper incident: Oh, here we go again:The Asahi Shimbun https://t.co/51lVIJcq36

— Asahi Shimbun AJW (@AJWasahi) January 9, 2018