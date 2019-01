Headhunter sanoi suoraan: Et työllisty enää ikinä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Iäkkäämmälle työvoimalle on kohta Helsingissä tarjolla samanlainen rekrytapahtuma kuin nuorille.

Helsingissä järjestetään helmikuussa pääkaupunkiseudun ensimmäinen rekrytointitapahtuma yli 45-vuotiaille.

Uusio Ura -tapahtuman tuottaja ja idean kehittäjä on Riitta Rouhiainen Markkinointi Bravuurista. Hänen mukaansa parasta on ollut huomata, että tapahtuman tarpeellisuus on tunnistettu ja se kiinnostaa laajaasti työelämän kaikkia osapuolia.

– Tunnen paljon yli 50-vuotiaita pitkän uran tehneitä työttömiä, joilla olisi todella halua päästä töihin. Eräskin 55-vuotias kollega jäi työttömäksi oltuaan kahdeksan vuotta toimitusjohtajana. Hänelle headhunteri sanoi suoraan, että et työllisty enää ikinä. Aika masentavaa kuultavaa ihmiselle, joka todella on panostanut omaan uraansa, Rouhiainen kertoo tiedotteessa.

Hän etsi talvella 2017 kesätyöpaikkaa nuorimmalle pojalleen ja huomasi, että nuorille on tarjolla useita eri rekrytointitilaisuuksia.

– Silloin syntyi ajatus, että myös iäkkäämmälle työvoimalle pitää olla tarjolla samanlaisia rekrytapahtumia. Monet tuttavapiirissäni tarvitsevat tietoa työpaikoista ja ohjausta työnhakuun, 61-vuotias Rouhiainen huomauttaa. Hän itse työskentelee Markkinointi Bravuurissa.

Uusio Ura -tapahtuma järjestetään Ruoholahdessa Kaapelitehtaan merikaapelihallissa helmikuun viides päivä. Työ- ja koulutuspaikkojen lisäksi tapahtumassa esitellään palveluja, joilla edistetään työllistymistä ja uudelleenkouluttamista.

Tapahtuma on kävijöille maksuton. Heiltä vaaditaan ainoastaan ennakkoilmoittautuminen, joka tehdään uusioura.fi-sivustolla. Tapahtuman pääsponsorit ja yhteistyökumppanit ovat Ammattiliitto Pro, Eezy ja Oikotie.