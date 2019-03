He yrittävät kaataa Kim Jong-unin: Mystinen ryhmä otti yhteyttä USA:han

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kapinallisryhmä iski helmikuussa Pohjois-Korean Espanjan suurlähetystöön keskellä päivää.

Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-unin hallinnon kaatamiseen tähtäävä salamyhkäinen Cheolliman kansan puolustusrintama -kapinallisryhmä on ottanut yhteyttä Yhdysvaltojen liittovaltion poliisi FBI:hin, Washington Post uutisoi.

Amerikkalaislehden mukaan myös Vapaana Joseonina tunnetun toisinajattelijaryhmän yhteydenotto saattaa Yhdysvallat vaikeaan välikäteen. Vapaan Joseonin naamiomiehet hyökkäsivät Pohjois-Korean Madridin lähetystöön keskellä päivää hieman ennen Kimin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin huipputapaamista Vietnamin Hanoissa. Iskuryhmä sitoi lähetystön henkilökunnan ja anasti muun muassa tietokoneita. Hyökkääjien kerrotaan paenneen paikalta kahdella luksusajoneuvolla.

Verkkouutiset kertoi erikoisesta tapauksesta tässä. Espanjan mediassa on väitetty, että amerikkalaistiedustelulla olisi ollut jotakin tekemistä tapauksen kanssa. Iskun kerrotaan olleen vähällä vaarantaa koko huipputapaamisen. Washington Postin aiemmin saamien tietojen mukaan tapauksella ei kuitenkaan ollut mitään yhteyksiä amerikkalaiseen tai muuhun länsitiedusteluun.

FBI:n tiedottaja ei kiistä eikä myönnä yhteydenpitoa ryhmän kanssa. FBI kertoo myös tekevänsä yhteistyötä Espanjan viranomaisten kanssa. Iskussa anastettu materiaali olisi mitä todennäköisimmin kultakaivos läntisille tiedustelupalveluille.

Toistaiseksi on epäselvää, miksi Vapaa Joseon otti yhteyttä amerikkalaisiin. Taustalla voi olla pelko Pohjois-Korean kostosta. Ryhmä ei ole ottanut julkisesti vastuuta lähetystöiskusta, mutta se on silti vedonnut mediaan ja vaatinut, ettei iskuun osallistuneiden henkilöllisyyksiä saa kertoa julki.

– (Pohjois-Korean) hallinto ei epäröi suorittaa salamurhia ulkomailla, Vapaan Joseonin lausunnossa todettiin hiljattain.

Tufts yliopiston Pohjois-Korean asiantuntija Sung-Yoon Lee muistuttaa, että kapinallisliikkeen varat ja logistiset resurssit ovat rajalliset.

– Ryhmä voisi mahdollisesti hankkia jonkinlaista turvaa lähestymällä Yhdysvaltojen hallintoa Madridista hankitun materiaalin kanssa, tutkija toteaa.

FBI:llä ei ole valtuuksia suorittaa ulkomaantiedustelua, ja se siirtää tällaiset asiat tavallisesti keskustiedustelupalvelu CIA:lle. CIA on kieltäytynyt kommentoimasta tapausta millään tavalla.

Vapaa Joseon vastustaa Pohjois-Korean nykyhallintoa. Toisinajattelijaryhmä on julkaissut manifestin, jossa pohjoiskorealaisia vaaditaan vastustamaan Pjongjangia kaikin tavoin niin maan rajojen sisä- kuin ulkopuolellakin. Liike on kehottanut seuraajiaan ”liittymään vallankumoukseen”. Ryhmä on sittemmin ottanut vastuun esimerkiksi Pohjois-Korean Malesian suurlähetystön töhrimisestä graffiteilla.