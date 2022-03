”He polttavat kaiken” – video näyttää Mariupolin tuhon

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin sanoo venäläisten joukkojen tuhonneet täysin Mariupolin satamakaupungin.

Hänen mukaansa vastaavaa tuhoa on tapahtunut viimeksi toisessa maailmansodassa.

– Venäjän armeija ei välitä siitä, mihin kohteisiin isketään. He tuhoavat kaiken, asuinalueet, sairaalat, koulut, yliopistot. Ruokaa ja lääkkeitä sisältävät varastot poltetaan. He polttavat kaiken, Zelenskyi puhui videon välityksellä Ranskan parlamentille.

Jutun alta löytyvä Radio Free Europen video näyttää tuhon laajuudeen.

Venäjä on piirittänyt ja pommittanut Mariupolia jo viikkojen ajan. Tuoreiden arvioiden mukaan kaupungissa on edelleen loukussa noin 100 000 siviiliä.

Drone video revealed widespread devastation in the besieged Ukrainian port city of Mariupol on March 22. pic.twitter.com/yKV0JwAHuU

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) March 23, 2022