He päättävät Antti Rinteen jatkosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan puoluehallituksessa istuu puoluejohdon lisäksi 26 edustajaa.

Keskustan puoluehallitus kokoontui maanantaina illalla keskustan puoluetoimistolle Helsingin Apollonkadulle päättämään, voiko puolue seisoa enää pääministeri Antti Rinteen (sd.) takana.

Puoluehallituksessa istuvat keskustan puheenjohtaja, elinkeinoministeri Katri Kulmuni ja varapuheenjohtajat, kansanedustajat Petri Honkonen, Hannakaisa Heikkinen sekä Juha Rehula ja puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen. Puoluehallitukseen kuuluvat myös piirien, eduskuntaryhmän ja europarlamenttiryhmän edustajat sekä keskustan jäsenjärjestöjen kuten esimerkiksi nuortenjärjestön ja opiskelijajärjestön edustajat.

Puheenjohtajiston ja puoluesihteerin lisäksi edustajia on kaikkiaan 26. Mediatietojen mukaan heistä on kokouksessa fyysisesti paikalla hyvä edustus. Kokoukseen pystyy osallistumaan myös etänä.

Katri Kulmuni totesi aiemmin maanantaina puolueensa eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen, että keskustan ryhmällä on epäluottamusta pääministeri Antti Rinnettä kohtaan. Kulmunin mukaan puolue on kuitenkin sitoutunut hallituspohjaan ja puolueisiin. Tämän on tulkittu merkitsevän sitä, että keskusta aikoo vaatia pääministerin eroa. Puoluehallitus kokoontui heti ryhmän kokouksen jälkeen.

SDP:n puoluehallitus on ilmoittanut kokoustavansa kello 19.30.