Tässä ovat Kertsinsalmen yhteenotossa vangitut pojat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Julkaistuissa kuvissa on 16 Venäjälle viedyistä ukrainalaisista merimiehistä.

Ukrainalainen Euromaidan Press on jakanut Facebookissa kuvia ukrainalaisista merimiehistä, jotka Venäjä otti vangeiksi iskussa marraskuun lopulla Mustallamerellä Krimin edustalla.

Venäjä otti haltuunsa Ukrainan tykkiveneet Berdjanskin ja Nikopolin sekä hinaaja Jani Kapun.

24 merimiestä on edelleen Venäjän hallussa. Nyt julkaistuissa kuvissa on heistä 16. Kuvissa on myös heidän nimensä.