He ovat vahvoilla – Italia äänestää tänään parlamentista

Italiassa äänestetään sunnuntaina parlamenttivaaleissa, jotka voivat jättää maan poliittisen epävarmuuden tilaan.

Italiassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa, joista ei odoteta apua maan pitkään jatkuneelle poliittiselle epävarmuudelle. Vaaleissa valitaan edustajat 630-paikkaiseen parlamentin alahuoneeseen ja 315-paikkaiseen senaattiin.

Puoluekannatusmittausten julkaiseminen on Italiassa kielletty kahden viimeisen kampanjointiviikon aikana, mutta helmikuun mielipidemittauksista lasketun keskiarvon mukaan populistinen Viiden tähden liike on vahvoilla Italian suurimmaksi puolueeksi ja vaalien voittajaksi. Puolueen ei kuitenkaan odoteta saavan enemmistöä parlamenttiin, johon vaadittaisiin noin 40 prosentin kannatus. Gallupeissa puoluetta on tukenut noin 28 prosenttia italialaisista.

Lähimpänä 40 prosenttia ja enemmistöä on neljästä puolueesta koostuva oikeiston vaaliliitto. Koalition suurin puolue on gallupeissa noin 17 prosentin tuen keräävä ja ex-pääministeri Silvio Berlusconin johtama Forza Italia. Forza Italian lisäksi koalitioon kuuluvat maltillinen pienpuolue Noi con l’Italia sekä Lega Nord ja Fratelli d’Italia, jotka ovat laitaoikeistolaisia sekä euro- ja maahanmuuttovastaisia puolueita. Puolueiden yhteiskannatus on 37 prosenttia.

Vasemmiston vaaliliiton kannatus on puolestaan noin 28 prosenttia. Sen suurin jäsen Demokraattinen puolue (PD) kiilaa omassa kannatuksessaan Viiden tähden liikkeen ja Forza Italian väliin, ja on saanut helmikuun gallupeissa keskimäärin 23 prosentin kannatuksen.

Jos kumpikaan vaaliliitto ei saa taakseen enemmistöä, joudutaan Italiassa hakemaan hallituskoalitiota neuvotteluiden kautta. Niistä odotetaan vaikeita.

Politico-lehti kokosi ennakkosuosikit Italian uudeksi pääministeriksi.

Paolo Gentiloni

Italian istuva pääministeri, jonka henkilökohtainen suosio on muita kärkipoliitikkoja vahvempaa. Gentiloni nähtiin aiemmin lähinnä väliaikaisena pääministerinä, joka astui tehtävään sen jälkeen, kun PD:n puheenjohtaja ja ex-pääministeri Matteo Renzi joutui eroamaan vuonna 2016. Gentilonia on kuitenki kiitelty hänen työstään pääministerinä ja hän kelpaisi esimerkiksi Renziä paremmin myös oikeistolle, jos Italiassa päädytään vaalien jälkeen oikeiston ja vasemmiston yhteishallitukseen.

Luigi Di Maio

Viiden tähden liikkeen 31-vuotias pääministeriehdokas. Vaikka Di Maion puolue todennäköisesti voittaa vaalit, ovat hänen mahdollisuutensa pääministeriksi pienet, sillä Viiden tähden liike on kieltäytynyt hallitusyhteistyöstä kaikkien muiden puolueiden kanssa.

Marco Minniti

Italian sisäministeri, joka on ottanut kovan linjan suhteessa esimerkiksi Välimeren yli Italiaan suuntautuvaan maahanmuuttoon. Tulee keskusta-vasemmistolaisesta PD:stä, mutta voisi poliittisen linjansa takia kelvata Politicon mukaan myös oikeistolle.

Antionio Tajani

Euroopan parlamentin puhemies, joka edustaa Silvio Berlusconin Forza Italiaa. Berlusconi on nimennyt Tajanin pääministeriehdokkaakseen, sillä hän ei voi rikostuomioidensa takia ottaa itse tehtävää vastaan vaalien jälkeen, vaan aikaisintaan vuonna 2019. Euroopan parlamentissa Tajani on saanut pysytellä Italian sisäpolitiikan kuohujen ulkopuolella, mitä pidetään hänen vahvuutenaan.

Matteo Salvini

Laitaoikeistolaisen Lega Nordin puheenjohtaja ja pääministeriehdokas. Salvinini on ilmoittanut haluavansa oikeiston tukevan häntä pääministeriksi, jos LN ohittaa Forza Italian oikeiston sisäisessä kisassa. Lega Nord ja Forza Italia ovat istuneet samassa hallituksessa myös aiemmin, mutta Salvinin uskotaan olevan monelle Forza Italian kannattajalle liian radikaali vaihtoehto pääministeriksi.

Politicon mukaan on hyvin todennäköistä, että myös seuraava Italian pääministeri on mies. Italiassa ei ole vielä koskaan ollut naispuolista pääministeriä.