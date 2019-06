He ovat SDP:n seitsemän ministeriä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP on tiistaina tehnyt ministerivalintansa.

SDP: puheenjohtaja Antti Rinne kertoi tiedotustilaisuudessa puolueen ministerisalkkujaon olevan seuraava:

Pääministeri: Antti Rinne

Työministeri: Timo Harakka

Liikenne- ja viestintäministeri: Sanna Marin

Eurooppaministeri: Tytti Tuppurainen

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri: Ville Skinnari

Perhe- ja peruspalveluministeri: Krista Kiuru

Kunta- ja omistajaohjausministeri: Sirpa Paatero

Työministeri Timo Harakka, 56, on toisen kauden kansanedustaja Uudenmaan vaalipiiristä. Harakka on valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja.

Liikenneministeri Sanna Marin, 33, on SDP:n varapuheenjohtaja ja toisen kauden kansanedustaja Pirkanmaan vaalipiiristä.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen, 43, on kolmannen kauden kansanedustaja Oulun vaalipiiristä. Tuppurainen on toiminut suuren valiokunnan varapuheenjohtajana.

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari, 45, on SDP:n varapuheenjohtaja ja toisen kauden kansanedustaja Hämeen vaalipiiristä.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, 44, on neljännen kauden kansanedustaja Satakunnan vaalipiiristä. Kiuru on aiemmin toiminut asunto- ja viestintäministerinä, opetusministerinä sekä opetus- ja viestintäministerinä.

Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero, 54, on viidennen vaalikauden kansanedustaja Kaakkois-Suomen vaalipiiristä. Paatero on toiminut aiemmin kehitysministerinä. Paatero on SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja.

SDP:n puoluehallitus, eduskuntaryhmä ja puoluevaltuusto pitivät kokouksensa tiistaina Pikkuparlamentissa. SDP päätti myös esittää Suomen EU-komissaariksi entistä puheenjohtajaansa Jutta Urpilaista.