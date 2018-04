He ovat Europolin etsityimmät rikolliset – näillä kolmella Suomi-yhteys

Euroopan poliisivirasto twiittaa tästä löytyvästä Europe’s Most Wanted -listasta. Siinä on mukana etsittyjä ja karkumatkalla olevia rikollisia.

58 kasvon joukossa on eräitä rikollisia, jotka liittyvät Suomeen:

* Ruotsin kansalainen Jani Juhani Kellokumpu, syntynyt 9.5.1981, on Ruotsin etsintäkuuluttama. Hänet on tuomittu törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Häntä epäilään taposta. Kellokumpu puhuu suomea, ja myös keskusrikospoliisi on pyytänyt yleisöltä hänestä vihjeitä.

* 1988 syntynyt Aram Kohnepushi on Iranin kansalainen, jota epäillään 33 petoksesta, törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä. Hän puhuu suomea.

* Romanian kansalainen Gregorian Bivolaru (myös Magnus Aurolsson) on 65-vuotias. Bivolarun listalla ovat mukana viisi eri törkeää ihmiskauppaa Suomessa ja Ranskassa 2006-2011 välisenä aikana.

This #FridayThe13th, if you see a black cat crossing your path, throw salt over your shoulder.

But if you see 👀 one of these guys https://t.co/f4l0kxIwwT, tell us! 🚔#EU #MostWanted pic.twitter.com/BGH7Yj2N5u

— Europol (@Europol) April 13, 2018