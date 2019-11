He murhasivat 16 toveriaan Pohjois-Korean kuoleman laivalla

Etelä-Korea on palauttanut kaksi loikkaria Pohjois-Koreaan harvinaisessa tapauksessa. Parikymppisten pohjoiskorealaisten kerrotaan tunnustaneen surmanneensa 16 toveriaan kalastusaluksella ennen pakoaan etelän puolelle.

Asiasta tässä kertovan BBC:n mukaan Etelä-Korea tarjoaa tavallisesti turvapaikan Pohjois-Koreasta paenneille. Tässä tilanteessa loikkarit on kuitenkin todettu uhaksi Etelä-Korean kansalliselle turvallisuudelle.

Tapauksen julkisuuteen tulleet yksityiskohdat ovat poikkeuksellisen rankkoja. Kalastajien on kerrottu tappaneen ensin aluksensa kapteenin. Sitten he surmasivat peräti 15 muuta miehistön jäsentä yksi kerrallaan noin 40 minuutin välein. Tämän jälkeen kalastajat ohjasivat veneensä Etelä-Korean aluevesille ja jäivät laivaston haaviin.

It’s alleged that the 3 crew first fled to a port in North Korea where one was captured by local police. The other two escaped in the boat and made it over the maritime border in the East Sea into South Korean waters. They tried to evade capture by the navy but failed.

