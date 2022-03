He löivät hyökkääjän Kiovassa – näin Ukrainan erikoisjoukot yllättivät vihollisen

Venäläisten hyökkäysjoukkojen on kerrottu kärsineen mittavia tappioita Kiovaa ympäröivillä alueilla. Venäjän etenemiset kaupungin lähellä oleviin strategisesti tärkeisiin kohteisiin on torjuttu päivästä toiseen. Jälkeen on jäänyt palavia venäläisiä tankkeja ja panssariajoneuvoja.

Wall Street Journalin reportaasin mukaan tässä keskeisessä roolissa ovat olleet ukrainalaiset erikoisjoukot.

– Me metsästämme heitä ja tuhoamme heidät, erikoisjoukkojen joukkuetta johtava Volodymyr kertoo WSJ:lle Kiovan lähellä.

Sotilaat ovat varustautuneet brittiläisellä tarkkuuskiväärillä ja Javelin-panssarintorjuntaohjuksilla. Ne ovat kylväneet tuhoa sodan ensimmäisen viikon aikana.

Volodymyr kuvailee venäläisten yllättyneen ukrainalaisten kyvyistä.

– He eivät todellakaan tulleet tänne odottaen tätä, odottaen, että me osaamme taistella.

Kiovan etulinjan kerrotaan käytännössä pitäneen sodan alusta lähtien. Paikoin venäläiset on pakotettu jopa perääntymään. Etelä-Ukrainassa hyökkääjä on menestynyt paremmin.

– Ukraina taistelee tavalla, jota kukaan ei odottanut – ei Venäjä eivätkä läntiset kumppanimme, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Myhailo Podolyak kommentoi.

– Kiovanhan piti kaatua kolmessa päivässä, hän jatkaa, summaten Venäjän odotukset.

Ukrainan kerrotaan sijoittaneen Kiovan liepeille Yhdysvaltain, Britannian ja muiden liittolaisten kouluttamia eliittijoukkojaan. Tehokkaiksi osoittautuneilla länsimaisilla aseilla varustautuneet sotilaat ovat pystyneet kompensoimaan Venäjän etua ilmavoimissa ja pitkän kantaman asejärjestelmissä.

Kiovan etuna ovat lisäksi kiistatta olleet Venäjän taktiset valinnat. Asiantuntijat ovat kummeksuneet yksin jätettyjen laskuvarjojoukkojen heikosti toimineita helikopterihyökkäyksiä ja teitä pitkin ilman ilmasuojaa eteneviä panssarikolonnia. Eri aselajien yhteistoimintaa ei juuri ole nähty ja ilmavoimia on käytetty hyvin vähän. Ukrainalaisten erikoisjoukkojen yötaistelukykyjen on myös arvioitu olevan merkittävästi venäläisiä paremmat.

– Olemme shokissa siitä, miten typerää heidän toimintansa on, toinen erikoisjoukkojen sotilas kommentoi.

Hän kertoo yksikkönsä operoineen sodan alusta lähtien joka yö.

Yksikkö on menettänyt tähän mennessä kaksi sotilasta. Ukrainalaisen mukaan venäläisiä on taas surmattu yli 60.

– Keskitymme nyt pääasiassa iskemään heidän selustaansa, heidän logistiikkaansa, koska jos he eivät saa polttoainetta, hei eivät voi tehdä mitään.

Ukrainalaisten erikoisjoukkojen kerrotaan hyödyntävän esimerkiksi lämpökameroilla varustettuja pieniä lennokkeja.

– Venäläiset yrittävät tulla ja saartaa meidät, mutta he eivät vain onnistu, Ukrainan Irpinistä Kiovan läheltä kotoisin oleva sotilas toteaa.

Ukrainaan tunkeutuneiden venäläisjoukkojen on sanottu kärsineen pahoista huolto-ongelmista. Pulaa on tiettävästi ollut polttoaineesta ja jopa ruoasta.

Yhdysvaltain merijalkaväessä palvellut King’s College -yliopiston sotilasasiantuntija Robert Lee arvioi Ukrainan erikoisjoukkojen kykyjen kehittämisen osoittavan nyt arvonsa.

Hän toteaa Ukrainan eliittijoukkojen pitävän venäläisiä kurissa Buchassa, Irpinissä ja Hostomelissa. Venäjän on väitetty jopa nyt luopuneen aluksi sen asevoimien keskeisenä kohteena olleesta Hostomelista.

– Tästä tulee varsin hyödyllinen tapaustutkimus erikoisjoukkojen käytöstä, Lee sanoo Twitterissä.

There is a very clear return on investment for Ukraine's SOF. They're an effective force multiplier, and the fighting in northwest Kyiv is strategically critical as it is preventing Russia from enveloping the city from the west.

— Rob Lee (@RALee85) March 4, 2022