He lähtivät metsästämään ISIS-jihadisteja – ”homma jäi kesken”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yli sata yhdysvaltalaista vapaaehtoista taisteli Irakissa ja Syyriassa jihadisteja vastaan.

Kun Isis vyöryi Irakiin vuoden 2014 alussa, kymmeniä amerikkalaisia taisteli kurdien Peshmerga-joukoissa jihadisteja vastaan.

Yhdysvaltalaiset eivät kuuluneet USA:n johtamaan kansainväliseen liittoumaan, eivätkä he olleet myöskään palkkasotilaita. Yhdysvaltain hallinto ei tukenut heitä.

– Kävin Irakissa työmatkalla ja eräänä päivänä ollessani etulinjassa törmäsin kirjaimellisesti amerikkalaiseen kaveriin. Olin ymmälläni. Hänellä ei ollut päällään tyypillistä yhdysvaltalaista maastopukua. Hänellä oli ainoastaan AK-47-rynnäkkökivääri, ja hän sanoi olevansa vapaaehtoinen, kertoo Fox Newsin haastattelema elokuvantekijä Sebastiano Tomada.

– Huomasin, että alueella oli enemmän hänen kaltaisiaan kavereita.

Tomada seurasi vapaaehtoisia amerikkalaisia kahden vuoden ajan Irakin ja Syyrian taistelukentillä. Tomadan kuvaamasta materiaalista muodostui kuusiosainen dokumenttielokuva ”ISIS:n metsästäjät”.

Dokumentti kertoo vapaaehtoisten taustoista ja siitä, miksi he matkustivat Yhdysvalloista Lähi-itään taistelemaan jihadisteja vastaan.

– Suurin osa näistä kavereista on entisiä sotilaita, jotka taistelivat aikaisemmin samoilla alueilla. Sitten he näkivät uutisista mitä näillä alueilla tapahtuu ja tuumasivat, että hetkinen – menetimme siellä ystäviä, veljiä, sotilaita ja minusta tuntuu, että homma jäi kesken.

Dokumentti kertoo monen vapaaehtoisen palanneen takaisin kokeakseen uudestaan aseveljien välisen yhteyden, joka aikoinaan oli syntynyt Yhdysvaltain asevoimien palveluksessa.

– Se on erittäin mielenkiintoinen yhteys, jota moni ei pääse kokemaan ja se pitää ihmiset hengissä vaikeina aikoina. Taistelet vihollista vastaan ystäviesi vieressä ja pidät heidät hengissä.

– Se on samaan aikaan sekä hieno että surullinen kokemus. Monilla näistä kavereista on kotiin palattuaan vaikeuksia sopeutua normaaliin elämään. He kaipaavat taistelutovereitaan.

Tomadan mukaan osa vapaaehtoisista oli siviilejä, eikä heillä ollut lainkaan taistelukokemusta tai sotilaskoulutusta. Heidän keskuudessaan sattui eniten kuolemantapauksia.

– Moni etsi jännitystä, oli tylsistynyt tai pakeni kotona olevia ongelmia.