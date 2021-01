”He haluavat vaientaa minut” – Venäläisnainen leimattiin ulkomaiseksi agentiksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Daria Apakhonchich on entinen Punaisen Ristin vapaaehtoinen.

Daria Apakhonchich on antanut venäjän oppitunteja maahanmuuttaja- ja pakolaisnaisille. Ja hän on käyttänyt performanssitaiteilijan asemaansa järjestääkseen tapahtumia ympäristön suojelemiseksi, feminismin puolustamiseksi ja vastustanut Venäjän sotilaallisia seikkailuja.

Radio Free Europen haastattelussa Apakhonchich uskoo, että hänen toimintansa on syynä siihen, että hän on yksi ensimmäisistä yksityishenkilöistä, jotka Venäjän oikeusministeriö lisäsi hänet ”ulkomaisten agenttien” luetteloon 28. joulukuuta.

– En tehnyt mitään päästäksesi tähän luetteloon, enkä tehnyt mitään, jotta minua voitaisiin pitää ulkomaisena media-agenttina. Minulle tämä on suurin yllätys, koska en harjoita journalismia, hän sanoo.

Apakhonchich epäilee, että hänet nimettiin luetteloon neljän toimittajan ja aktivistin kanssa ”feministisen toiminnan” vuoksi.

– Ilmeisesti minua varten ei ollut muuta sopivaa lakia, hän arvelee.

– Minulla on Facebook, Instagram, mutta en ole media. Mutta viranomaiset ovat valmiita tulkitsemaan sivuni sosiaalisissa verkostoissa mediana, Apakhonchich jatkaa.

30. joulukuuta, vain kaksi päivää sen jälkeen kun Apakhonchich lisättiin tiedotusvälineisiin liittyvään rekisteriin, presidentti Vladimir Putin allekirjoitti lain muutokset, jotka sallivat yksilöiden nimeämisen ”ulkomaisiksi agenteiksi”, jos heidän katsotaan harjoittavan poliittista toimintaa ”ulkomaisen valtion eduksi”.

Apakhonchich arvelee, että viranomaiset halusivat lähettää hänelle selvän varoituksen.

– He näyttivät minulle jo kesällä, että he haluavat vaientaa minut. He haluavat, että pelkäisin, hän sanoo.