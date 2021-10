He haastavat Vladimir Putinia – nuoret kommunistit ravistelevat Kremliä

Venäjällä halutaan ratkaisuja korruption kitkemiseksi ja köyhyyden lievittämiseksi.

Venäjän nuorilla kommunisteilla on kannatusta, ja he muodostavat odottamattoman uuden uhan presidentti Vladimir Putinin vallalle, arvioi arvostettu Venäjä-tutkija, Lontoon UCL-yliopiston professori Mark Galeotti.

Kommunistisen puolueen ehdokas Mikhail Lobanov nousi syyskuun duuma- ja aluevaaleissa nosteessa olevien nuorten kommunistien keulahahmoksi. Hän onnistui melkein kiilaamaan Putinia tukevan korkean profiilin kandidaatin ohi Lounais-Moskovassa. Lobanovin mukaan viranomaiset varastivat hänen voittonsa uuden verkkoäänestysjärjestelmän avulla.

Venäjän kommunistisen puolueen on tiedetty olevan jo pitkään myötämielinen Kremlille. Vastineeksi puolue on saanut valtion rahoitusta ja muita etuja.

Galeottin mukaan osa nuorista kommunisteista ja vasemmistolaisista liittolaisista haluaa irtautua tästä mallista. He ovat alkaneet käyttäytyä aidon opposition tavoin.

Tämä saattaa hänen mukaansa muodostaa odottamattoman uhan Putinille. Hänen hallintonsa turvallisuuskoneisto on jo ajanut kriitikot, opposition, aktivistit, journalistit ja ihmisoikeusasianajajat ahtaalle. Tarkoituksena on tasoittaa tie vuoden 2024 presidentinvaaleja varten. Valituksi tullessaan Putin voisi hallita Venäjää vuoteen 2036 asti perustuslakimuutoksen turvin.

Uusi sukupolvi

Kun vanhempi sukupolvi hiipuu, uusi suorasanaisten ja sosiaalisen median taitavien kommunistien joukko on nousemassa tilalle. Heitä ei kiinnosta punaisten lippujen heiluttaminen tai ideologinen jargoni. He haluavat nostaa Putinin hallinnon korruptioon ja köyhyyteen liittyvät ongelmat pöydälle. Osa heistä on jopa protestoinut vangitun oppositioaktivisti Aleksei Navalnyin puolesta.

– Tämä on Venäjän politiikassa yksi erittäin voimakkaista laatoista, joka alkaa liikkua, Galeotti sanoo Washington Postille.

Venäjän hallinto on alkanut tämän seurauksena kohdistaa toimia myös kommunisteja vastaan. Monia kommunisteja on pidätetty ja kiinniotettu. Poliisi on käynyt myös puhuttamassa Mikhail Lobanovia hänen kotonaan.

Galeottin mukaan kommunistit saivat syyskuun vaaleissa paljon enemmän ääniä kuin mitä virallinen tulos näytti, ja Putinin Yhtenäinen Venäjä -puolueen tulos oli tosiasiassa paljon virallisia lukuja heikompi. Kremlin virkailijat väittävät vaalien olleen reilut.

– Luulen, että Venäjän eliitillä ei ole harhakuvia Yhtenäisen Venäjän todellisesta kannatustasosta, sanoo Venäjän sisä- ja ulkopolitiikan analyysiin keskittynyttä R.Politik-ajatushautomoa johtava Tatjana Stanovaja.

Galeottin mukaan kommunistinen puolue oli hyödyllinen Kremlille, koska puolue poistaa hallituksen vastaisia ääniä eikä se ole uhka valtaapitäville vanhan koulukunnan puheenjohtajan Gennadi Zjuganovin alaisuudessa.

Demokraattiseksi sosialistiksi itseään kutsuva Mikhail Lobanov osallistui vaaleihin kommunistien sitoutumattomana ehdokkaana.

– Me tiedämme, että vasemmiston agendalle on kysyntää. Nämä vaalit todistivat sen. Ja me näytimme, että me voimme yhdistää ja innostaa ihmisiä ja luoda suuren kampanjan, vaikka meillä ei aluksi ollut resursseja, Lobanov sanoi vaalien jälkeen.