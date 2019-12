HBL: Suomen teillä reilut 10000 kaasuautoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kiinnostus vanhojen autojen muuttamiseen kaasuautoiksi on ollut vähäistä.

Suomessa on jo 10 000 kaasuautoa, uutisoi Hufvudstadsbladet. Kaikkiaan kaasuautojen määrä on kahdessa vuodessa lähes kolminkertaistunut.

Uusista kaasuautoista suurin osa, lähes 60 prosenttia, on käytettyjä tuontiautoja. Viimeisen kahden vuoden aikana uusia kaasukäyttöisiä autoja on suomessa myyty noin 3 300. Tämän vuoden osalta myynnin arvellaan nousevan joulukuun loppuun mennessä yli 2 100 auton.

Tänä vuonna uusien kaasuautojen myydyin merkki on ollut Skoda Octavia.

Sen sijaan bensiinikäyttöisten autojen muuttaminen kaasulla toimivaksi on ollut vähäistä, vaikka valtio on tarjonnut muutokseen vuodesta 2018 tuhannen euron suuruisen tuen. Tähän mennessä tukea on myönnetty noin kahdensadan auton muuttamiseen.

Autotuojat ry:n toimitusjohtaja Tero Kallion mukaan vanhojen autojen muuttaminen kaasukäyttöisiksi ei välttämättä edistä ympäristöystävällisyyttä, sillä muutettavat autot ovat pääsääntöisesti vanhoja.

– Sen sijaan, että käytämme suuria summia vanhojen autojen tekohengitykseen ja samalla viivytämme autokannan välttämätöntä uudistumista, olisi parempi saada tehokkaiden ja paremmin pakokaasuja puhdistavien autojen ja sähköautojen myynti kasvuun. Ympäristöä ajatellen uusi kaasuauto on tietysti hyvä vaihtoehto, Kallio sanoo.