Hbl: Islannissa esitetään tanskan vaihtamista suomenruotsiin

Tanska ei miellytä kaikkia islantilaisia kouluaineena.

Suomenruotsissa on sama intonaatio kuin islannissa ja kieli on ymmärrettävämpää. Näillä perusteilla islantilainen kirjallisuuden professori emeritus Njörður P. Njarðvík katsoo, että suomenruotsi olisi tanskaa parempi vaihtoehto opetettavaksi Islannin kouluissa.

Hufvudstadsbladetin mukaan Islannissa käydään vastaavaa kielikeskustelua pakollisista kouluaineista kuin Suomessa. Islannissa koululaisten on opeteltava tanskaa.

Saarivaltion asukkaat jakautuvat kysymyksessä. Osa säilyttäisi koulutanskan, toisten mielestä sen pitäisi korvata jollain hyödyllisemmällä kielellä.

Professori Njörður P. Njarðvík teki esityksensä tästä avautuvassa Morgunblaðið -lehden debattiartikkelissaan.

– Jos meidän nyt pitäisi valita pohjoismainen kieli opetettavaksi kouluissa ei tanska olisi sopivin. Se ei ole helpoin eikä luonnollisin islantilaisille. Sitä vastoin suomenruotsi on meille helpompi ja sanasto on vanhempaa kuin riikinruotissa, joka sopii meille myös hyvin. Sitäpaitsi pohjoismaisille on yleensä helpointa ymmärtää suomenruotsia, professori sanoo Hbl:lle.

Hänen mukaansa kyse ei kuitenkaan ole siitä, että suomenruotsi todella korvaisi tanskan Islannin kouluissa. Professori sanoo kyseessä olevan suuremman kuvion ”hypoteettinen oppitunti” ja että hän on huolissaan islantilaisten tulevista kielitaidoista. Hänen mukaansa kysymys Tanskan pakollisuuden jatkumisesta liittyy kysymykseen siitä, onko Islanti tulevaisuudessakin pohjoismaa.