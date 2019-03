Hävittäjälentoja rajoitetaan hevostilan valituksen takia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hevostilallisten valitus Ruotsissa aiheuttaa suuria rajoituksia lentoihin.

Ruotsissa Länsi-Götanmaan lääninhallitus on päättänyt asettaa suuria rajoituksia sotilaslentotoimintaan Trollhättanin lentokentällä, kertoo maan yleisradio SVT. Taustalla on lentokentän läheisyydessä asuvien hevostilallisten esittämä valitus haittaavasta lentomelusta, jonka seurauksena ainakin viisi hevosta on loukannut jalkansa.

Lääninhallituksen päätöksen mukaan sotilaskoneet saavat jatkossa tehdä kentältä vain kolmekymmentä lentoa vuodessa ja harjoituksia saa järjestää ainoastaan aamuseitsemän ja yhden välisenä aikana päivällä. Lisäksi paikallisia asukkaita on informoitava toiminnasta tekstiviestitse heidän niin halutessaan.

– Tuntuu mahtavalta, lentoja tulee olemaan lähes saman verran vuodessa, mitä niitä oli päivässä lentoharjoituskaudella lokakuussa, sanoo tilanomistaja Monica Karlsson.

Ruotsin puolustusvoimat ei ole vielä varma aikooko se valittaa päätöksestä, sillä se ei ole vielä varma, kuinka ratkaisu vaikuttaa lentotoimintaan. Lentokentältä operoivan Skaraborgin lennoston kalustona on JAS 39 Gripen -hävittäjiä ja kuljetuslentokoneita.

– Me arvioimme kuinka tämä tulee toimimaan. Lääninhallituksen päätös koskee Trollhättanin lentokenttää ja perehdymme tähän, sanoo lennoston viestintäpäällikkö John Lidman.