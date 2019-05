Hävittäjän hurja maahansyöksy tallentui videolle

Kiinalainen JH-7-hävittäjäpommikone on syöksynyt maahan Ledongin alueella Hainanissa. Maahansyöksy tallentui alla näkyvälle liikennekameravideolle. Kone putoaa lähes pystysuoraan alas ja räjähtää tulipalloksi asuinkerrostalojen lähellä.

Asiasta tässä kertovan ilmailusivusto The Aviationistin mukaan kaksipaikkaisen koneen pilotin ja aseupseerin kohtalosta liikkuu ristiriitaisia tietoja. Joissain lähteissä miehistön on kerrottu menehtyneen ja toisissa pelastuneen. Varmaa tietoa ei ole.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu myös videoita, joissa kerrotaan näkyvän turman jälkiä (alla). Eräällä videolla näkyy myös sähkölinjoista roikkuva varjo. Se saattaa kuitenkin olla koneen jarruvarjo eikä miehistönjäsenen laskuvarjo.

1980-luvun lopulla ensilentonsa lentänyt konetyyppi kärsi tiettävästi alkuaikoinaan useita onnettomuuksia. Viime vuosina ainoa tunnettu onnettomuus sattui vuonna 2011. Tuolloin Xianin lentonäytökseen osallistunut kone syöksyi maahan Kiinan Puchengissa.

#BREAKING

📹 | Footage from the residential area in #China's Weihei shows the crash site of the JH-7 fighter bomberpic.twitter.com/waqdjAOjZy

— EHA News (@eha_news) May 19, 2019