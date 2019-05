Hävittäjä syöksyy videolla katon läpi varastoon

Pilotin kerrotaan pelastautuneen heittoistuimella.

Yhdysvaltojen kansalliskaartin F-16-hävittäjä on syöksynyt maahan Kaliforniassa.

Hävittäjä putosi katon läpi varastorakennukseen lentotukikohdan kiitoradan lähellä. Lentäjän kerrotaan pelastautuneen heittoistuimella. Mediatietojen mukaan 12 ihmistä loukkaantui lievästi turmassa. Varastorakennus syttyi palamaan, mutta palo saatiin nopeasti hallintaan.

Onnettomuudesta kiertävillä rankoilla videoilla (alla) näkyvät sekä koneen viimeiset hetket ilmassa että syöksyn lopputulos.

Video of #F16 moments before it crashed through the roof of a California warehouse. Pilot ejected. pic.twitter.com/cwpY8B0bef — Doug Dunbar (@cbs11doug) May 17, 2019

“That’s a military airplane in our building.” Video shows inside a Southern California warehouse after military officials say an F-16 crashed into the building. The pilot was able to eject and is believed to be okay. No other injuries reported. https://t.co/aQODahwync pic.twitter.com/0zryYt8xGK — ABC News (@ABC) May 17, 2019

#Breaking: Almost an hour ago, an F-16C of #USAF crashed into a commercial building near March Reserve Air Force Base, #Riverside. Its pilot ejected safely before his airplane stalls & crashes. Two civilians got injured in the building.

(Credit: ktla5news)https://t.co/NcDy6uR5i6 pic.twitter.com/IlQuXIpJhw — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) May 17, 2019