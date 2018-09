Hävittäjä, superbike ja formula-auto kiihdyttivät – mikä oli nopein?

Turkin presidentti Recep Tayip Erdoğan vieraili lauantaina maan ensimmäisessä ilmailu- ja teknologia-alan festivaalilla. Noin 80 000 ihmistä seurasi lentonäytöksiä, teknologiakilpailuja ja muita yrittäjyystapahtumia Istanbulin rakenteilla olevalla uudella lentokentällä.

Erdoğanin mukaan Turkin itsenäisyyden ja turvallisuuden kannalta on ratkaisevaa, että maan oma teknologiasektori on modernilla tasolla. Hän huomautti Daily Sabah -lehden mukaan yleisölle, että tällä hetkellä noin 65 prosenttia puolustusalan teknologiasta pohjautuu turkkilaiseen teknologiaan.

Teknofestin aikana järjestettiin erikoinen kiihdytysajo: muun muassa Kawasaki H2R -moottoripyörä, Formula 1 -auto, liikelentokone ja F-16-hävittäjä kisasivat toisiaan vastaan lentokentän kiitoradalla.

Nopeimmaksi osoittautui turkkilaisen Kenan Sofuoglun ohjaama moottoripyörä, joka ajoi vajaan puolen kilometrin matkan 9,254 sekunnissa. Formula 1 -auto sijoittui toiseksi 0,04 sekunnin erolla voittajaan.

Istanbulin uusi kansainvälinen lentoasema avataan lentoliikenteelle lokakuun 29. päivänä.

TOP SPEED: A menagerie of super-charged vehicles—including a fighter jet, a Tesla car and a superbike—race to the finish to see what is the fastest vehicle at "Teknofest," Turkey's first aerospace and technology festival. https://t.co/qVO4iewwCv pic.twitter.com/0vtpr6io1o

— Good Morning America (@GMA) September 24, 2018