Havainto sodasta: Kalustoa ei ole huollettu vuoteen

Useat sotilasasiantuntijat ovat kiinnittäneet huomiota Venäjän suuriin kalustotappioihin Ukrainan sodassa. Sosiaalisessa mediassa julkaistujen kuvien ja videoiden perustella monet ajoneuvot olisivat juuttuneet mutaan ja hylätty saman tien. Logististen ongelmien vuoksi osalta yksiköistä on loppunut polttoaine, mutta taustalla voi olla myös huoltoon ja rengaslaatuun liittyviä tekijöitä.

Yhdysvaltain puolustusministeriössä työskennellyt Trent Telenko on jakanut kuvan Ukrainan joukkojen haltuunsa ottamasta Pantsir-S1-ilmatorjuntajärjestelmästä.

Hän huomauttaa, että sotilaskäytössä olevat rekat on siirrettävä ainakin kerran kuukaudessa renkaiden ilmanpaineisiin liittyvien ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Tuolloin myös mahdolliset vuodot pitäisi paikallistaa.

Ajoneuvojen liikuttamisella voidaan myös estää renkaiden kulumista suoran auringonvalon vaikutuksesta.

– Jos sotilasajoneuvon jättää paikalleen kuukausien ajaksi, kuluvat renkaan sivuseinämät. Tällöin matalan rengaspaineasetuksen käyttäminen vähänkään pidemmällä matkalla tulee aiheuttamaan niiden katastrofaalisen rikkoutumisen repeämien vuoksi, Trent Telenko sanoo.

Hän viittaa videoon, jossa Ukrainan valtaaman Pantsir-ajoneuvon takarengas repeää kappaleiksi hinauksen yhteydessä.

– Kukaan ei ollut huoltanut tuota ajoneuvoa vuoteen.

Asiantuntijan mukaan havainnolla on valtava merkitys meneillään olevan sotilasoperaation kannalta. Venäjän on lisäksi havaittu käyttävän heikkolaatuisia kiinalaisia Yellow Sea YS20 -renkaita, jotka ovat käytännössä kopioita Michelin XZL -renkaista.

– Jos Venäjän armeija oli liian korruptoitunut huoltamaan Pantsir-S1:n kaltaista ajoneuvoa, niin he eivät ole taatusti huoltaneet myöskään muita rekkoja ja renkailla kulkevia panssariajoneuvoja, Telenko toteaa.

Satelliittikuvien perusteella Venäjän kolonnat ovat pysytelleet pääteillä maastoon liittyvien ongelmien välttämiseksi. Puolustajien on helppo pysäyttää joukkojen eteneminen tuhoamalla etummaiset ajoneuvot panssarintorjunta-aseilla.

– Heidät rengasajoneuvonsa ovat siis yhtä sidottuja maanteihin kuin puna-armeijan kolonnat talvisodassa, Trent Telenko toteaa.

Vastaavia ongelmia ei ole havaittu Ukrainan eteläosassa, jossa maasto on kuivempaa.

– Mutta muissa osissa maata Venäjällä tulee olemaan valtavia ongelmia seuraavien 4–6 viikon aikana, Telenko jatkaa.

This is a thread that will explain the implied poor Russian Army truck maintenance practices based on this photo of a Pantsir-S1 wheeled gun-missile system's right rear pair of tires below & the operational implications during the Ukrainian mud season.🧵

1/ pic.twitter.com/LmxW43v6gy

— Trent Telenko (@TrentTelenko) March 2, 2022