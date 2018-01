Havaijilla hälytys ohjusuhasta

Yhdysvaltain Havaijin osavaltiossa annettu varoitus ohjusuhasta on todettu virheelliseksi.

Alueen asukkaat saivat puhelimiinsa lauantaina varoituksen:

”Havaijilla varoitetaan ballistisen ohjuksen uhasta. Hakeutukaa välittömästi suojaan. Tämä ei ole harjoitus”, varoitustekstissä luki.

HAWAII – THIS IS A FALSE ALARM. THERE IS NO INCOMING MISSILE TO HAWAII. I HAVE CONFIRMED WITH OFFICIALS THERE IS NO INCOMING MISSILE. pic.twitter.com/DxfTXIDOQs

— Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) January 13, 2018