Sata altistui koronalle hautajaisissa – IL: Ohjeita ei noudatettu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tilaisuudessa oli osallistujia eri puolilta Suomea.

Jopa sata ihmistä on mahdollisesti altistunut koronavirustartunnalle hautajaistilaisuudessa Kouvolassa.

Asiasta tiedottavan Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden (Kymsote) mukaan altistuminen on tapahtunut 5. maaliskuuta 2021 kello 10.30 Kouvolan Valimontiellä pidetyssä yksityistilaisuudessa.

Tilaisuuteen on osallistunut henkilö, jolla on todettu koronavirustartunta. Vaikka hän oli tuolloin oireeton, hän on mahdollisesti ollut tartuttava.

Tilaisuuden jälkeen väki siirtyi toiseen tilaisuuteen noin klo 11.30 Kouvolan Helluntaiseurakunnan Betanian tilaan, jossa osallistujia on ollut enemmän. Tilaisuuteen on osallistuttu eri puolilta Suomea.

Kouvolan turvallisuuspäällikkö Johanna Franzén kertoo tapauksesta ensin uutisoineelle Iltalehdelle, että Kouvolassa on voimassa kuuden hengen kokoontumisrajoitus aluehallintoviraston määräämänä.

– Sehän ei koske uskonnollisia tapahtumia tai yksityistilaisuuksia määräyksenä. Kymsote on antanut alueelle suosituksen, että yli kuuden hengen tapahtumia tai perhe- tai sukujuhlia ei järjestetä. Lainsäädäntö ei mahdollista yksityistilaisuuksien kieltämistä määräyksellä.

Franzén sanoo IL:lle, että ohjeita ja suosituksia on rikottu räikeästi.

– Ohjeet ja suositukset sanovat, että tämmöisiä yksityistilaisuuksia ei missään nimessä pitäisi järjestää.

Kirkkoherra Tuomas Nyyssölä kertoo lehdelle, että seurakunta ja hiippakunta olivat antaneet ohjeet hautajaisiin. Hänen mukaansa kyse oli myös luottamuksesta, sillä ihmisten oletettiin noudattavan ohjeita.

Nyyssölän mukaan hautajaisten keskeyttämistäkin harkittiin, mutta koska suurin osa lähikontakteista oli käytännössä jo tapahtunut, tilaisuuden annettiin jatkua.

Mikäli tilaisuuteen osallistuneella on koronavirukseen sopivia vähäisiäkään oireita (väsymys, päänsärky, kurkkukipu, nuha, yskä, kuume, vatsakipu, oksennusta tai ripulia), Kymsoten mukaan hänen tulee hakeutua herkästi koronavirustestiin.