Haukkoi henkeä kokouksessa – Tämä tiedetään Boris Johnsonin sairaudesta

Britannian pääministeri Boris Johnsonin koronavirusinfektio on kääntynyt pahempaan ja hänet siirrettiin maantaina tehohoitoon. Uutinen dominoi tiistaina otsikoita ja etusivuja brittilehdistössä.

The Guardian on kerännyt reaktioita ja eri medioiden tiedonmuruja tähän juttuunsa.

Esimerkiksi The Times kertoo Johnsonin tilasta etusivullaan. Lehden lähteet kertovat pääministerin tarvinneen neljä litraa happea. Määrän kuvataan olevan verrattain pieni ja viittaavan siihen, ettei Johnsonin tila ole niin vakava kuin monilla tehohoidon potilailla. Daily Mirror taas toteaa ”sairaan Boriksen taistelevan hengestään”.

The Guardianissa itsessään puolestaan arvioidaan brittihallituksen olevan tuuliajolla ilman pääministeriä.

– Toivottaessamme pääministerille pikaista paranemista koronaviruksesta, on meidän tunnustettava, että valtakone on epäkunnossa, kolumnisti Simon Jenkins toteaa.

Daily Mail kirjoittaa ”kriisin Boris Johnsonin terveydestä kääntyneen täydeksi hätätilaksi”. Pääministerin lääkärin kerrotaan määränneen Johnsonin sairaalahoitoon, kun hän haukkoi henkeään puhelinneuvottelussa sunnuntaina.

The Express siteerasi uutisessaan runsaasti huomiota ja arvostelua kerännyttä BBC:n Andrew Neilin kommenttia. Neil viittasi tietoihin, joiden mukaan korona joko helpottaa 10 päivän jälkeen tai pahenee merkittävästi ja väitti potilaan mahdollisuuksien olevan tällaisessa tilanteessa 50 prosenttia.

Mediatietojen mukaan Boris Johnsonin tila ei ole kriittinen ja pääministeri on siirretty tehohoitoon lähinnä varotoimena. Britanniaa johtaa toistaiseksi ulkoministeri Dominic Raab.

I’m told on good authority that after circa 10 days this virus either gives up and you recover with no damage done or it really decides to go for you and you have a 50:50 chance. The PM’s decision to work through his isolation will not have helped. Nor loneliness in Downing St.

— Andrew Neil (@afneil) April 6, 2020