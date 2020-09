Tyrmäys hallituksen sote-suunnitelmalle: Näin ei voi jatkua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän mukaan menot kasvavat ja tulot putoavat.

Valtion ja kuntien taloudellinen toimintaympäristö on Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän mukaan tukala ja menee vielä tukalammaksi kun menot kasvavat ja tulot putoavat. Kuntien kannalta on kuitenkin Mäkelän mukaan yksi asia, joka on ja pysyy.

– Helsinki ja Espoo maksavat laskun, kaupunginjohtaja lataa Helsingin Uutisten kolumnissaan.

Hän nostaa esiin valtionosuusjärjestelmän verotulontasauksen. Helsinki ja Espoo maksavat muille Suomen kunnille tasausta yhteensä 545 miljoonaa euroa. Yhteensä maksavia kuntia on 25, joiden joukossa myös Vantaa ja Kauniainen.

– Helsingin ja Espoon osuus maksetusta tasauksesta on noin 85 prosenttia. On hyvä kysymys, että pitääkö valtionosuusjärjestelmän ainoastaan keskittyä taantuvien kuntien palvelurakenteiden ylläpitoon, vai tulisiko sen tukea ja huomioida myös kaupunkien kestävää kasvua ja tarpeita, Jukka Mäkelä kysyy.

Nykyjärjestelmää hän luonnehtii ”kryptiseksi ja edunvalvontaan valjastetuksi”. Se on Mäkelän mukaan elinkaarensa päässä.

Sama tilanne toistuu kaupunginjohtajan mukaan myös valtion verotuksessa. Siinä espoolaisten ja helsinkiläisten veronmaksajien merkitys vain korostuu.

– Turhaan ei ole Espootakaan kuvattu valtakunnan tasolla rahantekokoneeksi. Yhdessä helsinkiläisten kanssa espoolaisten verotulojen kasvu on kattanut valtion tuloverojen kasvusta 2014-2018 jopa 88 prosenttia, Jukka Mäkelä muistuttaa.

Espoolaiset veronmaksajat tukevat Mäkelän mukaan merkittävästi Suomen muiden kuntien taloutta sekä valtion- että kunnallisverotuksen kautta. Samalla kasvava Espoo kuitenkin velkaantuu.

Hänen mukaansa ei ole yllätys, että hallituksen esitys sote-uudistuksen rahoituksesta perustuu samaan periaatteeseen; laskun maksavat Espoo, Helsinki ja Uusimaa.

Soten talousvaikutuksia Mäkelä kuvaa Espoolle suorastaan kestämättömiksi.

– Esitys leikkaa suoraan ja perusteettomasti kaupungin rahoitusta ja muuttaa rahoituksen rakennetta kasvukaupunkien kannalta vahingollisesti. Espoo vastusti jyrkästi jo edellisen hallituksen esittämää rahoitusratkaisua, ja nyt tämän hallituksen ehdotus on vielä huonompi.

– Näin ei voida jatkaa.