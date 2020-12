Hätähuuto koronapesäkkeestä: Näin ei voi jatkua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruotsin Västmanlandin alueen sairaalahoito on joutunut hälyttävään tilaan.

Koronavirus on syksyllä levinnyt voimakkaasti Ruotsissa käytännössä koko maassa. Tällä viikolla Tukholman alue kertoi hälytystilastaan ja tarvitsevansa apua terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi.

Nyt myös Västmanlandin alue varoittaa, että sairaaloissa on tällä hetkellä ”hälyttävän paljon koronaviruspotilaita”. Infektioiden leviäminen alueella on lisääntynyt.

− Tämä menee väärään suuntaan, täysin väärään suuntaan, alueelta kerrotaan.

Alueen sairaaloissa on nyt 60 koronaviruspotilasta, joista viisi on tehohoidossa, kertoo Aftonbladet. Västmanlandissa on todettu yli 10 500 koronavirustartuntaa.

− Emme näe, että meille tulevien potilaiden määrän kasvu olisi hidastumassa, sanoo alueen suurimman kaupungin Västeråsin infektioklinikan toimintapäällikkö Cherin Kamil.

Ruotsissa on todettu joulukuussa ennätysmäärä päivittäisiä koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia. Suurin osa heistä on ollut yli 70-vuotiaita, ja monilla on ollut perussairauksia.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia on todettu Ruotsissa kuitenkin jopa lapsilla.

− Monet näyttävät ajattelevan, että tämä tauti koskee vain vanhuksia ja perussairaita. Se ei ole totta, meillä on kaiken ikäisiä potilaita. Myös monia nuoria ja henkilöitä, jotka aiemmin olivat täysin terveitä, Cherin Kamil sanoo.

Perjantaina uutisoitiin, että Ruotsi saattaa joutua pyytämään apua Suomelta kaoottiseen koronavirustilanteeseensa. Ruotsissa on 700 tehohoitopaikkaa, jotka täyttyvät nyt uhkaavasti. Kriittisin tekijä on kuitenkin hoitohenkilökunnan riittävyys. Esimerkiksi Tukholman alueen sairaanhoitajat ovat kertoneet olevansa jaksamisensa äärirajoilla.

− Kansallisella tasolla meillä on vielä paikkoja jäljellä, mutta kapasiteetti on venytetty paljon normaalia laajemmaksi ja se jakautuu hyvin epätasaisesti, kertoo Ruotsin sosiaalihallituksen ylilääkäri Sten Rubertsson Dagens Medicinille.