Hätähuuto Etelä-Afrikasta: Uusi virusmuunnos valtaa alaa

Eteläafrikkalaisen epidemiatutkimuslaitos CERI:n johtaja, professori Tulio de Oliveira soittaa hälytyskelloja maassa havaitusta uudesta koronavirusvariantista. B.1.1.529-muunnos sisältää useita asiantuntijoiden huolestuttavana pitämiä mutaatioita.

Tulio de Oliveira kertoo variantista ja Etelä-Afrikan tilanteesta pitkässä Twitter-ketjussaan. Hän luonnehtii muunnosta ”erittäin huolestuttavaksi”.

– Etelä-Afrikka ja Afrikka tulevat tarvitsemaan tukea (taloudessa, kansanterveydessä, tieteessä), jotta se saadaan hallintaan eikä se leviä maailmalle. Köyhä ja puutteessa elävä kansamme ei voi elää sulkutilassa ilman taloudellista tukea, professori vetoaa.

Hän listaa ketjussaan tuoreita tietoja uudesta muunnoksesta. Kuten alta löytyvästä kuvasta ilmenee, näyttää variantti valtaavan alaa muilta varsin nopeasti. Sitä kuvataan Tulio de Oliveiran jakamassa kuvassa sinisellä.

– Se dominoi kaikkia tartuntoja alle kahdessa viikossa tuhoisan delta-aallon jälkeen, Tulio de Oliveira toteaa.

Hänen mukaansa muunnos edustaa nyt 75 prosenttia viimeisimmistä tutkituista näytteistä ja nousee pian 100 prosenttiin.

Professorin mukaan eräs variantin mutaatioista tekee siitä sellaisen, että se voidaan havaita PCR-testillä toisin kuin esimerkiksi viruksen niin kutsuttu alfavariantti. Tämä helpottaa uuden muunnoksen jäljitystä.

– Työskentelemme kellon ympäri selvittääksemme vaikutukset 1) tartuttavuuteen, 2) rokotteisiin, 3) uudelleen tarttumiseen, taudin vakavuuteen ja diagnostiikkaan. Meillä on rahoitusta tieteelle, mutta Etelä-Afrikan ja Afrikan ihmiset ja terveysjärjestelmät tarvitsevat taloudellista tukea.

Etelä-Afrikan tartuntatautiviranomaiset tiedottivat eilen, että uutta varianttia on havaittu toistaiseksi Guatengin maakunnassa. Samalla tautitilanne on heikentynyt. Esimerkiksi eräällä Guatengin alueella positiivisten testien osuus on kasvanut viimeisen kolmen viikon aikana alle prosentista yli 30 prosenttiin.

Asiasta Twitterissä kertovan University College Londonin professori Christina Pagelin mukaan Etelä-Afrikan viranomaiset ovat ottaneet Guatengin näytteet tämän takia seurantaan. Tähän mennessä kerättyjen tietojen perusteella uusi muunnos näyttää todella valtaavan alaa aiemmin alueella levinneeltä deltavariantilta.

Tulio De Oliveira arvioi, että jo 90 prosenttia Gautengin tapauksista eli vähintään tuhat tartuntaa päivässä on uutta muunnosta.

This new variant, B.1.1.529 seems to spread very quick! In less than 2 weeks now dominates all infections following a devastating Delta wave in South Africa (Blue new variant, now at 75% of last genomes and soon to reach 100%) pic.twitter.com/Z9mde45Qe0

Busy day on B.1.1.529 – a variant of great concern – The world should provide support to South Africa and Africa and not discriminate or isolate it! By protecting and supporting it, we will protect the world! A plea for billionaires and financial institutions. 1/8 tweets

We are working around the clock to understand effects on 1) Transmissibility, 2) vaccines, 3) Re-infection, disease severity, and diagnostics. We do have funding for science, but South Africa and Africa need financial help to support their deprived population and health system.

Because of this increase, COVID sequencing has been concentrated on samples from Guateng.

Almost all recent samples from there (77) have been this new variant (blue dots) – taking over from a background of Delta (red) and C.1.2 (also a concerning variant, yellow). 4/16 pic.twitter.com/i5s4DJ8JT6

— Prof. Christina Pagel (@chrischirp) November 25, 2021