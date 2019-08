Hätäavun tarpeessa on yli 134 miljoonaa ihmistä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suurin osa humanitaarisen avun tarpeessa olevista on naisia ja lapsia.

Maailman humanitaarisen avun päivänä 19.8. YK kiinnittää erityistä huomiota naisten ja tyttöjen erityistarpeisiin humanitaarisessa avustustyössä.

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin (sd.) mukaan myös Suomi korostaa EU-puheenjohtajakaudellaan kriiseissä tapahtuvan, seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisyä ja sen uhrien tukemisen tärkeyttä.

– Suurin osa humanitaarisen avun tarpeessa olevista on naisia ja lapsia, jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa katastrofitilanteissa. Usein kriisien ja konfliktien seuraukset osuvat kipeimmin juuri naisiin ja tyttöihin. Siksi naisten roolia humanitaarisen avustustoiminnan suunnittelussa ja toimeenpanossa tulee vahvistaa, sanoo Skinnari.

Raskaudet ja synnytykset lisäävät tyttöjen ja naisten haavoittuvuutta kriiseissä ja konflikteissa: arviolta jopa 60 prosenttia äitiyskuolemista tapahtuu humanitaarisissa kriisitilanteissa.

Raiskaukset, pakkoavioliitot ja ihmiskauppa ovat monissa kriiseissä arkipäivää ja seksuaalista väkivaltaa käytetään sodankäynnin välineenä. Pakolaisuus lisää riskitekijöitä entisestään. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat vammaiset naiset ja tytöt.

Skinnarin mukaan humanitaarisen avun tilanne maailmalla jatkuu vaikeana. Avun tarpeessa on yli 134 miljoonaa ihmistä. YK:n yhteenlasketun apuvetoomuksen loppusumma vuodelle 2019 on tällä hetkellä yli 25 miljardia euroa. Tästä on maksettu vasta runsas neljäsosa.