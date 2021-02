”Hätä lakipisteessä” – PAM vaatii tukea ravintoloiden työntekijöille

Palvelualojen ammattiliiton puheenjohtaja vaatii dramaattisia toimia alan työntekijöiden tukemiseen.

– Ravintoloita koskeva täyssulku ajaa alan työntekijät äärimmäisen haastavaan tilanteeseen. Nyt tarvitaan juuri heille kohdistettuja tukitoimenpiteitä, vaatii PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen (sd.).

Hän muistuttaa, että valtaosa ravintola-alan työntekijöistä on kohdannut viimeisen vuoden aikana lomautuksia ja työttömyyttä. Toimeentulovaikeudet ovat lisääntyneet.

Rönni-Sällinen on huolissaan alalla jatkuvassa epävarmuudessa olevien työntekijöiden hyvinvoinnista.

– Työntekijöiden hätä on saavuttanut lakipisteen. He ovat jo ennestään joutuneet säästämään ruoasta ja lääkkeistä. Hallituksen seuraava tehtävä on linjata, miten huomioidaan koronatoimenpiteistä kärsivien työntekijöiden toimeentulon jatkuva heikkeneminen. Asialla on kiire, sillä katastrofi on nurkan takana.

Rönni-Sällisen mielestä ravintoloiden sulkemisen kaltaisten äärimmäisiin toimenpiteisiin turvautuminen vaatii aukottomia perusteluja.

– Vain siten asian voivat ymmärtää myös ne, joiden elämään niin merkittävät päätökset vaikuttavat eniten. Ravintoloista lomautettujen ja työttömäksi jääneiden on pystyttävä elämään arkeaan. Rahojen on riitettävä elämiseen koronasta huolimatta. Siitä poliittisten päättäjien on huolehdittava, Rönni-Sällinen vaatii.