”Harvinaista” – näin tutkija arvioi Kabul-keskustelua

UPI:n Charly Salonius-Pasternakin mukaan Suomen joukko on ollut lähtövalmiina jo jonkin aikaa.

Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak arvioi Afganistanin Kabuliin lähtevän puolustusvoimien osaston olleen eduskunnassa kuultujen puheenvuorojen perusteella lähtökuopissa jo jonkin aikaa.

Hän viittaa SDP:n veteraanikansanedustajan ja entisen ulkoministerin Erkki Tuomiojan puheenvuoroon.

– Keskeisin asia Tuomiojan puheessa oli, että operaatio tarpeellinen ja niin kiireellinen että olisi voinut ja pitänyt toteuttaa päätöksenteko kiireellisenä, jolloin sotilaat olisivat jo paikalla, Salonius-Pasternak tviittaa.

Hän kiinnittääkin huomiota siihen, miten kiireellisenä tilannetta pidetään.

– On kyllä harvinaista, että niin monella kansanedustajalla on näkyvä kiire saada keskustelu päätökseen. Huoli on selvä. Tarpeellisuudesta ei ole kuultu eriäviä mielipiteitä. Hieman erimielisyyttä ketä pitäisi auttaa, tutkija summaa.

Hänen mukaansa siitä ei tarvitse olla huolissaan, etteikö Puolustusvoimien osastolla olisi parhaat värkit”.

– En tiedä miten vakuutusturva (tullut esille parissa puheessa), mutta toivon, että Puolustusvoimat sisällä valmistaudutaan myös jälkihoitoon, ml mahd PTSD, Salonius-Pasternak toteaa.

