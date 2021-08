Harvinainen vieras Itämerellä: Nato kuvasi Venäjän Mykkä-koneen

Baltian ilmavalvontaa suorittavat Naton hävittäjäkoneet kohtasivat viime viikon lopulla Itämerellä harvinaisia vieraita.

Kansainvälisessä ilmatilassa lentäneitä venäläiskoneita tunnistamaan nousseet hävittäjät saivat nimittäin eteensä kaksi elektronisen sodankäynnin Il-22PP-konetta. Ne tunnetaan myös Naton kutsumanimellä ”Mute”, eli Suomeksi mykkä. Samalla kuvattiin myös yksi Il-76-kuljetuskone ja Su-24-rynnäkkökone. Naton kuvat koneista löytyvät alta.

Naton mukaan Venäjän koneet lensivät Itämerellä ilman niiden sijainnin ilmoittavia transpondereita ja jättämättä lentosuunnitelmaa.

Asiasta uutisoivan ilmailusivusto The Aviationistin mukaan Il-22PP esiteltiin ensi kertaan julkisesti Venäjän ilmavoimien 105-vuotisjuhlissa vuonna 2017. Kone on rakennettu Il-22-taistelunjohtokoneen pohjalle. Il-22PP-konetta käytetään signaalitiedusteluun ja elektroniseen sodankäyntiin.

Verrattain vanhan mallin käyttö uuden koneen pohjana oli The Aviationistin lainaaman venäläisartikkelin mukaan aikanaan pakkoratkaisu. Kyky päätettiin hankkia vuonna 2009, eikä yhdenkään uudemman venäläiskoneen katsottu vielä kelpaavan sen alustaksi. Konetta kerrotaan kutsuttavan Venäjällä ”jääkaapiksi”. Nimi juontaa juurensa sen runkoon kiinnitettyjen laitteiden ulkonäöstä.

Naton mukaan Venäjän koneet lensivät Itämerellä ilman niiden sijainnin ilmoittavia transpondereita ja jättämättä lentosuunnitelmaa.

Spanish fighters on the @NATO Air Policing mission scrambled to identify aircraft over a busy Baltic Sea on 29 July. The Russian IL-22 PP MUTE electronic warfare aircraft failed to file a flight plan or connect with air traffic control. Air Policing keeps the skies safe for all. pic.twitter.com/aFNcts4mYW

— NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) July 30, 2021