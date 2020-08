Harvinainen pääsy vakoilun ytimeen: Täysin vaimennettu kammio

Australian tiedustelujohtajan mukaan maassa toimii nyt enemmän vakoojia kuin kylmän sodan aikana.

Australian tiedustelupalvelu ASIO on järjestänyt medialle harvinaisen kierroksen raskaasti vartioidussa päämajassaan Canberrassa. Pääjohtaja Mike Burgess esittelee ABC:lle tiedustelupalvelun kellarikerroksen, jonka 250-metrisen käytävän varrella kehitetään muun muassa huipputeknisiä kuuntelulaitteita.

Burgess esittelee vaimennetun kammion, joka on rakenteellisesti täysin eristetty muusta ympäristöstä. Mitään tärinää tai värähtelyä ei tule läpi.

– Täydellinen vakaus ja hiljaisuus on tärkeää, kun kokeilemme kuuntelulaitteitamme. Jokin audioalan yhtiö voisi käyttää samankaltaista tilaa, mutta käytämme teknologiaa omiin tarkoitusperiimme, pääjohtaja sanoo.

Arvioiden mukaan Australiassa on nyt enemmän ulkomaisia vakoojia kuin kylmän sodan huippuvuosina.

Mike Burgess havainnollistaa kuuntelulaitteiden etsinnässä käytettyä laitetta. ASIO:n henkilöstö tutkii säännöllisesti julkisia rakennuksia, joissa käsitellään salassapidettäviä tietoja.

– Tiedämme kuinka tätä tehdään muille. Käytämme samaa asiantuntemusta, jotta samat temput eivät toimi Australiassa.

Laura-peitenimellä esittäytyvä työntekijä johtaa ASIO:n teknistä tiedonkeruuta. Hänen mukaansa moni yllättyisi tiedustelualalla toimivien henkilöiden taustoista.

– Tiedustelu-upseereilla on taustaa lähes kaikilta aloilta. Meillä on opettajia, asianajajia ja hoitajia. Mutta vielä useammalla on teknistä osaamista matematiikan ja tietotekniikan alalta, joten hyvin erilaista väkeä, Laura kertoo.

