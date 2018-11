Harvardin tutkijoiden hurja väite: asteroidi onkin ehkä laite

Teorian mukaan ’Oumuamua saattoi olla Aurinkokunnan ulkopuolisen sivilisaation lähettämä luotain.

Harvardin yliopistot tutkijat Shmuel Bialy ja Abraham Loeb ovat julkaisseet teorian arvoituksellisesta ’Oumuamua-asteroidista.

Viime vuoden lokakuussa havaittu kappale saapui tähtienvälisestä avaruudesta, ja se kiehtoi tutkijoita erikoisen ratansa, muotonsa ja pintamateriaalinsa vuoksi.

Harvard Smithsonian Center for Astrophysics -lehdessä julkaistun artikkelin mukaan on myös mahdollista, että ‘Oumuamua oli keinotekoinen eli toisen sivilisaation rakentama kappale.

– Yksi mahdollisuus on, että ‘Oumuamua on aurinkopurje, joka on jäänyt ajelehtimaan tähtienväliseen avaruuteen. Myös ihmiset ovat harkinneet vastaavien rakenteiden valmistamista, ja niitä voitaisiin käyttää rahdin kuljettamiseen planeettojen tai tähtijärjestelmien välillä, Bialy ja Loeb kirjoittavat.

Käytöstä poistetut laitteet voisivat lopulta jäädä ajelehtimaan tähtienväliseen avaruuteen.

”Eksoottisemman skenaarion” mukaan ‘Oumuamua on täysin toimintakykyinen luotain, joka olisi lähetetty tarkoituksella maapallon lähettyville. Tutkijat viittaavat laskelmiin, joiden mukaan on äärimmäisen epätodennäköistä, että rakenteeltaan hyvin harvinainen taivaankappale olisi päätynyt paikalle sattumanvaraisen lentoradan perusteella.

– Tämä edellyttäisi, että ‘Oumuamuan kaltaisia asteroideja liikkuisi galaksissamme valtavasti enemmän kuin tähän mennessä on havaittu. Tämä ristiriita on ratkaistavissa, jos lentoradan ei katso olleen sattumanvarainen.

‘Oumuamuan alkuperä ja tarkempi rakenne jäänevät ikuisesti hämärän peittoon, sillä kappale on ehtinyt ajelehtia ulos Aurinkokunnasta ja ihmiskunnan teleskooppien ulottumattomiin.

Nykyisten kemiallisten rakettien voima ei myöskään riitä saavuttamaan ‘Oumuamuaa, vaikka sen pinnalle haluttaisiinkin lähettää luotain.

– Aurinkopurjeiden etsiminen Aurinkokunnasta on perusteltua riippumatta siitä, oliko ‘Oumuamua sellainen, tutkijat toteavat.

