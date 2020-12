Harvard puhuu naisten sijaan ”synnytysihmisistä”

Maailman johtaviin lääketieteen tutkimussijoihin kuuluva Harvardin yliopisto nimittää synnyttäjiä ”synnyttäviksi ihmisiksi”, ei äideiksi tai naisiksi.

Oheisessa ensimmäisessä twiitissään yliopisto kertoi paneelikeskustelusta, joka koski vähemmistöjen edustajien huonompia kokemuksia. Twiitissä käytettiin ilmaisua ”raskaana olevat ja synnyttävät ihmiset”, birthing people, joka herätti huomiota.

Harvardin jatkotwiitissä asiaa sen vuoksi selvitettiin näin:

– Webinaarin panelistit käyttivät termiä ”synnyttävä ihminen”, (birthing person), ottaakseen lukuun ne jotka identifioituvat muunsukupuolisiksi tai transsukupuolisiksi, koska kaikki jotka synnyttävät eivät identifioidu ”naiseksi” tai tytöiksi”. Ymmärrämme reaktioita tähän terminologiaan emmekä millään tavalla tarkoittaneet sitä poistamaan tai epäinhimillistämään naisia, Harvardin lääketieteellinen twiittasi.

The webinar panelists used the term "birthing person" to include those who identify as non-binary or transgender because not all who give birth identify as "women" or "girls." We understand the reactions to this terminology and in no way meant for it to erase or dehumanize women.

— Harvard Med Postgraduate and Continuing Education (@HMSPostgradCE) November 9, 2020