Harva autoilija tietää tämän turvariskin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pienet naarmut ja kiveniskemät aiheuttavat vastavalossa heijastuksia.

Monesti tuulilasi mielletään ehjäksi, jos siinä ei ole halkeamia. Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan harva meistä kuitenkaan tiedostaa, että myös kulunut tuulilasi on turvallisuusriski.

Ajansaatossa tulleet pienet naarmut ja kiveniskemät aiheuttavat vastavalossa heijastuksia, jotka estävät kuljettajaa näkemästä ajoneuvosta ulos.

Tuulilasia kuluttavat tiedotuskeskuksen mukaan eniten pyyhkijänsulat, mekaaninen jäänpoisto, teillä lentävät pikkukivet ja renkaista nousevan veden epäpuhtaudet.

Tiedotuskeskus muistuttaa myös, että uusissa autoissa on paljon kuljettaa avustavia järjestelmiä, jotka on asennettu tuulilasin yhteyteen. Kiveniskemä avustavan järjestelmän näkökentässä saattaa aiheuttaa järjestelmän toimimattomuuden tai toimintahäiriön. Tällöin kiveniskemän korjaus ei ole mahdollinen, vaan tuulilasi pitää uusia.

Lisäksi tuulilasi ei saa olla huonosti asennettu. Ehjä ja oikein asennettu tuulilasi tarjoaa turvatyynylle tukipisteen, jota vasten se pystyy aukeamaan suunnitellusti. Turvatyynyn aukeamisvoima pystyy irrottamaan huonosti asennetun tuulilasin ajoneuvon korirakenteesta, jolloin turvatyyny ei enää suuntaudu kohti matkustajaa.

Tuulilasin kulumista voi vähentää

– Varmistamalla riittävän turvavälin edellä ajavaan autoon

– Pysäköimällä auto suojaisaan paikkaan pakkassäällä, esim. autokatokseen tai rakennuksen läheisyyteen. Näin tuulilasiin syntyvän jään määrä ja mekaaninen rasitus jäänpoistossa pienenee

– Lisälämmittimien käyttö talvella sisätilojen lämmittämiseen pienentää jään poistamisen tarvetta.

– Jos autosi on varustettu sähköisellä tuulilasin lämmityksellä, voit poistaa kevyen huurteen lasista sen avulla. Lasin lämmitystä on hyvä myös käyttää kostealla säällä, jolloin estetään lasin huurtuminen sisäpuolelta.

– Talvella on hyvä pestä lasinpesurilla tuulilasi puhtaaksi ennen pysäköintiä. Seuraavan kerran jäänpoisto tapahtuu puhtaalle lasille ja naarmuuntuminen vähenee.

– Käyttämällä runsaasti pesuainetta lasia puhdistettaessa. Likaisessa lasissa kuivana liikkuvat pyyhkijät naarmuttavat tuulilasia. Pidä myös huolta, että vaihdat pyyhkijänsulat tarpeeksi usein.

– Asentamalla tuulilasille vettähylkivä pinnoite, joka vähentää pyyhkijöiden käyttötarvetta ja talvella mekaanista rasitusta jäätä poistettaessa lasin pinnalta.

– Muista aina puhdistaa lasin hyvin liasta, lumesta ja jäästä, ennen kuin lähden autolla liikenteeseen. (Autoalan Tiedotuskeskus)