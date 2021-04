Harry Harkimo: Vihervasemmisto tarttui keskustaan, Ruotsista näkyy vain perävalot

Kansanedustajan mukaan Ruotsissa demaritkin ovat parempia kuin meillä.

Liike Nyt-kansanedustaja Harry Harkimo kirjoittaa blogissaan, että jollei alkuviikon budjettiriihessä synny päätöksiä, ”jatkuu vastuuton velkaralli hallituskauden loppuun.”

-Paikallinen sopiminen, työttömyysturvan porrastaminen ja kahden miljardin sopeutustoimet hallituskauden loppuun mennessä. Jos keskusta ei saa näitä tavoitteita eteenpäin, on se pysyvästi vain vihervasemmiston uskollinen apupuolue, huomauttaa Harkimo.

Harkimo ihmettelee, mitä vastuuta on sellainen, että ”vain otetaan velkaa ja kasvatetaan julkisia menoja”.

-Pandemian takia velkaa piti ottaa. Hallitus unohtaa koko ajan sen faktan, että julkisen talouden pohja on täysin vetelä ilman koronaakin. Otamme kymmenen miljardia syömävelkaa joka vuosi ja vasemmisto keksii koko ajan pysyviä menoja lisää. Olemme kohta 15 vuotta taapertaneet paikallamme eikä muista Pohjoismaista näy enää edes perävaloja.

Harkimo harmittelee, ettei hallituksessa ymmärretä sitä ”perusasiaa, että uudet työpaikat syntyvät pieniin ja keskisuuriin yrityksiin”, jotka ”pitää saada kannustavalla verotuksella nousemaan ja kasvamaan”.

-Hallituksen luottamus valtion kaikkivoipaisuuteen hirvittää. Demarit oli yrittäjäpuolue noin vuorokauden. Ensin se oli valtion johdolla synnyttämässä maahan 10 000 yritystä ja seuraavana päivänä varapuheenjohtaja syytti työnantajia riistäjiksi ja rikkureiksi, Harkimo toteaa.

Lopuksi Harkimo manaa ajattelussaan 1970-luvulle jämähtäneitä Suomen työmarkkinoita ja sosiaalidemokraatteja.

-Ruotsissa on paremmat demaritkin kuin meillä. Siellä työmarkkinoiden rakenteet on uusittu, yritysten kilpailukyky on kunnossa ja ne menestyvät, ihmisillä on töitä eikä valtio velkaannu.