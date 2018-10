Harry Harkimo lennättää salaperäisen Venäjän-tukijan Suomeen

Davide Casaleggio nosti Viiden tähden liikkeen Italian hallitukseen valeuutisilla ja Venäjä-myönteisellä propagandalla.

Kansanedustaja Harry Harkimo (liik.) järjestää eduskunnassa seminaarin, jonka aiheena on Viiden tähden liikkeen menestys Italiassa. Seminaarin pääpuhujaksi on kutsuttu italialainen internet-yrittäjä ja politiikan taustavaikuttaja Davide Casaleggio.

Viiden tähden liike katsotaan populistiseksi ja EU-vastaiseksi liikkeeksi. Se ilmoittaa vastustavansa korruptiota ja kannattavansa suoraa demokratiaa. Se on ollut kesäkuusta lähtien hallituspuolue Italiassa.

Viiden tähden liikkeen perustivat vuonna 2009 koomikko Giuseppe ”Beppe” Grillo sekä vuonna 2016 edesmennyt it-yrittäjä Gianroberto Casaleggio, Davide Casaleggion isä. Casaleggioiden perheyritys on nimeltään Casaleggio Associati. Yritys on suurelta osin vastannut Viiden tähden liikkeen viestinnästä.

New York Times -lehti toteaa, että Davido Casaleggio on ”salaperäinen mies Viiden tähden liikkeen takana”. Lehden mukaan Casaleggio on Italian vaikutusvaltaisin mies, vaikka harva tuntee hänet. New York Times pyysi Casaleggiolta myös haastattelua, mutta tämä kieltäytyi toteamalla, ettei luota perinteiseen lehdistöön.

Samaan on päätynyt brittilehti Financial Times.

– Casaleggio on Viiden tähden liikkeen keskus. Kaikki kulkee hänen kauttaan, sanoo Bolognen yliopiston politiikan tutkimuksen professori Piero Ignazi FT:ssä.

Casaleggio Associatin omia viestintäkanavia ovat muun muassa La Cosa ja TzeTze, jotka La Stampa -lehden mukaan käyttävät uutislähteinään usein venäläistä lehtiä, kuten Sputnikia. Sputnikin omistaa Venäjän valtio ja esimerkiksi Nato pitää sitä Venäjän propagandakanavana.

Viiden tähden liike vastustaa EU:n asettamia Venäjän-vastaisia pakotteita. Puolueen puheenjohtaja Grillo on todennut, että Eurooppa on lähtenyt vaaralliselle ristiretkelle Venäjää vastaan.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Atlantic Council arvioi, että Viiden tähden liike ei ole aina ollut Venäjä-myönteinen puolue. Muutos tapahtui keväällä 2015, ja sen takana oli Casaleggio.

– Vaikuttaa siltä, että avainroolissa tässä muutoksessa oli Davide Casaleggio. Aikaisemmin puolue ei itse asiassa ollut kovin Venäjä-myönteinen, vaan se usein arvosteli (presidentti Vladimir) Putinin autoritaarista hallintoa ja sen järjestelmällisiä ihmisoikeusloukkauksia Venäjällä, kirjoittavat tutkija Luigi Sergio Germani ja kirjailija Jacopo Iacoboni Atlantic Councilin julkaisussa.

Samaan aikaan Viiden tähden liikkeen näkyvyys Venäjän Kreml-myönteisessä mediassa alkoi kasvaa, toteavat Germani ja Iacoboni. Vastaavasti Viiden tähden liike alkoi tukea Venäjän valtion näkemyksiä omissa julkaisuissaan. Yksi näistä julkaisuista oli Casaleggion TzeTze.

– Vuonna 2016 kävi yhä ilmeisemmäksi, että Viiden tähden liikkeelle myönteinen verkosto levittää systemaattisesti Venäjän strategista narratiivia (joka toisinaan sisältää vääriä tietoja ja salaliittoteorioita).

FT:n mukaan ei ole löydetty näyttöä siitä, että Venäjä rahoittaisi Viiden tähden liikettä.

Harkimo erosi viime keväänä kokoomuksesta ja perusti kuuden muun henkilön kanssa Liike Nyt -liikkeen. Liike Nyt ilmoittaa tavoitteekseen demokratian uudistamisen ja suoran vaikuttamisen lisäämisen. Casaleggio puhuu seminaarissa eduskunnassa ensi keskiviikkona.