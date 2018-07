Harri Jaskari: Valinnanvapaudessa käy päinvastoin kuin vasemmisto väittää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustajan mukaan valinnanvapaus mahdollistaisi laadukkaan terveydenhuollon.

Harri Jaskarin mukaan valinnanvapaus ei ole ” se vasemmiston äänestäjille kauppaama ’Kokoomuksen markkinamalli’, jossa robotit riehuvat ja inhimillisyys on vain muisto historiasta”.

– Mikäli tulevaisuudessa raha seuraa ihmistä (siis valinnanvapaus), tulevatko globaalit hirviötoimijat korjaamaan rahat kuviteltuihin veroparatiiseihin nykytrendin mukaisesti? Uskoakseni käy juuri päinvastoin, Jaskari kirjoittaa Verkkouutisten blogissaan

Hän toteaa , että tulevaisuus saattaakin olla ihmiset huomioon ottava laadukas terveydenhoito, jonka valinnanvapaus on mahdollistanut.

– Ihmiset voivat valita vaikka eettisesti paikallisen pienen palveluntuottajan. Tai sellaisen tuottajan, jonka palveluun kuuluun myös hymy ja läsnäolo. Tai sellaisen suuren kansainvälisen tuottajan, joka antaa parasta palvelua.

Esimerkki nykymallista

Harri Jaskarin mukaan sote-kritiikissä puhuvat järjestelmän edustajat – eivät asiakkaana olevat ihmiset.

– Uudistusta vastustavat poliitikot ovat tarttuneet kiinni jokaiseen kriittiseen yksityiskohtaan sekoittaen totuuden ja tarinat keskenään. Esimerkiksi valinnanvapaus on yhtä kuin monikansallisten yhtiöiden oligopoli, hän toteaa.

Jaskari antaa tosielämän esimerkin siitä, miten nykymallin kanssa voi käydä.

– Yksi tuntemani kunta on rahavaikeuksissa. Kiireellä se kilpailutti vanhuspalvelut. Kilpailun voitti monikansallinen yritys 1,5 euroa halvemmalla päivähinnalla kuin paikkakunnalla vuosikymmenien ajan toimineet paikalliset yritykset ja kolmannen sektorin toimijat. Nyt kunta ohjaa ensisijaisesti kaikki tehostettua palvelua tarvitsevat vanhukset voittaneelle toimijalle, hän kertoo.

Jaskari kertoo tutkineensa asiaa tarkemmin.

– Voittanut monikansallinen yritys täytti kaikki kriteerit. Tosin kuntosali on yhden kuntopyörän kokoinen ja vesijumpan altaaseen mahtui hädin tuskin seisomaan. Hoitajilla ei kuulemma ole juuri aikaa ihmisille – aikataulu on tehty kiireiseksi. Kriteerit on kunnossa – onko etiikka, hän kysyy.

Harri Jaskari laskee esimerkkikunnan toiminnan tuovan lisää kustannuksia säästöjen sijaan.

– Vanhukset pidetään liian kauan kotona, jolloin kotiin kuljetettavat palvelut tulevat erittäin kalliiksi. Kun koti ei ole vanhukselle enää vaihtoehto, alkaa kierre vuodeosaston ja tehostetun palveluasumisen välillä. Muutaman vuoden jälkeen yksityinen monopoli on kunnan lisäksi ainut tuottaja ja voi nostaa hintoja.