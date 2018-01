Harri Jaskari: Poliittisista lakoista puhuvat ovat menneisyyden miehiä

Kansanedustajan mielestä ’mikään ei muutu, jos kukaan ei suutu’.

Kansanedustaja Harri Jaskari (kok.) kirjoittaa Facebook-päivityksessään, että Suomessa on nyt tapahtumassa sitä, mistä Ranska on lopulta pääsemässä eroon. Hän viittaa Helsingin Sanomien pääkirjoitukseen, jossa kerrotaan, miten Ranskan uuden presidentin johdolla on hyväksytty muun muassa yritysten byrokratiaa ja paikallista sopimista helpottavat uudistukset.

– Perustelen väitettäni sillä, että Suomessa kun hallitus tekee uudistuksia, niitä kritisoidaan täysin yksisilmäisesti ja otetaan esiin vain yksi näkökulma. Unohdetaan että yhteiskunta on kokonaisuus, Harri Jaskari aloittaa.

Hänen mukaansa ”usein kriitikko voi samassa lauseessa huutaa, että työttömyyden aktiivimalli on täysin hullua kyykyttämistä ja samassa lauseessa vaatia, että työttömyyskorvauksia on nostettava, koulutukseen on saatava lisää rahaa, yleissitovutta on kiristettävä ja julkinen terveydenhuolto on turvattava lisärahoituksella”.

– Kaveri unohti lahjakkaasti, että työllä nämä kaikki maksetaan.

Jaskari toteaa sanoneensa aikaisemminkin, että työttömyyden aktiivimallissa on valuvikoja, jotka on järkevä korjata hetimiten. Hän ihmettelee ”miksi ei keskitytä korjaamiseen sen sijaan, että huudetaan kurkkutorvi suorana, että uudistuksia ei saa tehdä”.

– Ehkä Suomessakin pitäisi aidosti tunnustaa, että työmarkkinat kaipaavat reilun tuuletuksen. Heti kun kuulette sanan poliittinen lakko, muistakaa että siinä puhuu menneisyyden mies – sellainen joka suojelee nykyisiä rakenteita. Mikään ei muutu, jos kukaan ei suutu, Jaskari toteaa.