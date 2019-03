Harri Jaskari: Nämä kaksi vaihtoehtoa jäivät käteen

Kansanedustaja näkee soten kaatumisessa myös paljon hyvää.

– Tämä sote-soppa on nyt sitten tässä. Nyt on sitten kaksi vaihtoehtoa. Toinen on ryhtyä kunnolla riitelemään ja toinen on rakentaa yhdessä jotain uutta, toteaa kokoomuksen kansanedustaja Harri Jaskari viitaten sote-uudistuksen kaatumiseen.

– Olen ollut aina uuden rakentamisen puolella, koska muutostarpeet eivät ole kadonneet mitenkään. Kaikki me ikäännymme ja palvelujen tarve kasvaa rutkasti, Jaskari huomauttaa eduskuntaviestissään.

Jaskarin mukaan nyt on tärkeä analysoida, mitä asioita pitäisi tehdä uudella tavalla.

– Ehkä ensimmäinen oppi on se, että uudestaan ei pidä yrittää nylkeä liian suurta mammuttia kerrallaan. Viime kaudella väännettiin kuntauudistuksesta ja sotesta, tällä kaudella maakuntauudistuksesta ja sotesta. Eiköhän jatkossa keskitytä sote-uudistukseen tai vaikkapa vaan terveysuudistukseen.

Jaskari näkee soten epäonnistumisessa myös paljon hyvää.

– Nyt ei tullut kolmatta hallinnon tasoa eli maakuntia, joilla ei ole omaa verotusoikeutta. Yleensä rahat ja valta pitäisi olla samalla taholla. Nyt rahat olisivat tulleet keskushallinnolta ja verotushan on valtiotasolla progressiivista. Riski veronkorotuksiin olisi ollut ilmeinen – ja progressiiviseen verotukseen.

– Nyt on mahdollisuus laittaa terveydenhuollon tietojärjestelmät vain yhdelle taholle 18 maakunnan sijaan. Nykyisen mallinen tuhansien sote-tietojärjestelmien maa pitää olla nopeasti historiaa.

Hänen mukaansa tietojärjestelmät voidaan keskittää vaikka Kansaeläkelaitoksen yhteyteen, joka muutenkin antaa terveydenhuollon KELA-korvauksia. Ihmisille tulee samalla antaa mahdollisuus oman keskitetyn tiedon käyttöön.

Jaskari uskoo, että kehityskohteena on jatkossakin varmasti perusterveydenhuolto, koska erikoissairaanhoito toimii paremmin.

– Kysymys kuuluu, miten saisimme perusterveydenhuollon laadun kaikille ihmisille sellaiseksi, kuin se on nykyisin esimerkiksi työterveydenhuollossa.

– Saisimmeko me nyt vihdoinkin ihmiset ymmärtämään, mitä valinnanvapaus tarkoittaa? Se pitää jatkossa tarkoittaa palveluseteleitä, jossa ihmiset itse pääsevät valitsemaan, mihin terveysasemaan tai senioritaloon ihmiset haluavat muuttaa.

Tämä ajattelutapa edellyttää Jaskarin mielestä monia palveluntuottajia – isoja ja pieniä, yksityisiä ja julkisia.

– Minun älynystyröihin ei millään mahdu se, miksi tätä vastustetaan? Valinnanvapaus ei ole markkinamalli, mutta valinnanvapaus edellyttää tasapuolisia kilpailuolosuhteita.

Tasavallan presidentti hyväksyi perjantaina Juha Sipilän (kesk.) hallituksen eron. Syynä on sote-uudistuksen kaatuminen.