Harri Jaskari: Lakkoja ihmetellään jo työpaikoilla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan ay-liikkeen yrittäjävihamielisyys on käsinkosketeltavaa.

Kansanedustaja Harri Jaskarin (kok.) mukaan ”mielikuvapolitiikka on hämärtänyt todelliset asiat alleen” irtisanomislaista syntyneessä kiistassa.

– SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoi pari pari päivää sitten tv-haastattelussa, että tämän hallituksen aika on ollut Suomen taloudelle vaikeaa aikaa. Häh!? 120 000 uutta työpaikkaa on syntynyt neljän vuoden aikana ja valtiontalous on tasapainottumassa, Jaskari kirjoittaa Uuden Suomen blogissaan.

Jaskari kirjoittaa, että ay-liikkeen ”yrittäjävihamielisyys on käsinkosketeltavaa”.

– SAK:n liittoväki oli lehtitietojen mukaan räjähtänyt remakkaan nauruun, kun puheenjohtaja Eloranta kertoi Yrittäjäjärjestön arvioita uusista työpaikoista lakimuutoksen seurauksena. On kuulemma naurettavaa, kun kysyy yrittäjiltä arviota. Keneltä sitä sitten olisi pitänyt kysyä?

– Surullisinta koko tässä jupakassa on se, että sivulliset kärsivät eniten. Yritykset ovat ostaneet työrauhan viime sopimuskierroksella, mutta sillä ei ole mitään väliä. Suomen talous lähti juuri työmarkkinoiden jäykkyyksien takia hitaimmin kasvuun, mutta nyt kasvu lopetetaan lakkoilulla, Jaskari kirjoittaa.

Jaskari kirjoittaa, että työllisyysastetta on nostettava, jotta hyvinvointivaltio säilyy. Hänen mukaansa palkkaamisen riskejä on vähennettävä, jotta yritykset uskaltavat palkata työntekijöitä.

Jaskarin mukaan kiista on noussut nyt uusiin ulottuvuuksiin.

– Vastakkain ovat kansanvalta vastaan ammattiyhdistysliike, mutta myös työttömät vastaan tällä hetkellä työssä olevat. Työpaikoilta kuuluu onneksi usemmiten järjen ääni. Lusmuilijoita ei hyväksytä ja lakkoja ihmetellään jo suureen ääneen.