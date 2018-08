”Keskituloisilla on valtava verotaakka”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan korkea veroaste vähentää työntekoa ja ajaa huippuosaajat pois Suomesta.

Kansanedustaja Harri Jaskarin (kok.) mukaan ideologiset erot veropolitiikan suhteen ovat ajautuneet historiallisen suuriksi. Vaalikamppailuun on hypännyt mukaan myös esimerkiksi SAK, jonka toiminta muistuttaa lähes yleispuoluetta.

Keskusjärjestö esittää muun muassa yrittäjävähennyksen poistamista, varallisuusveron palauttamista ja solidaarisuusveron säilyttämistä.

– Samalla SAK vaatii, että puolueet eivät saa sotkeutua työmarkkinakysymyksiin, Jaskari kirjoittaa Uuden Suomen blogissaan.

– Samanaikaisesti vasemmistoliitto on tehnyt jopa 80-sivuisen pamfletin vaatimuksistaan. Työtä luoville yrittäjille puolue lupaa kurjuutta SAK:n tapaan. Hallituskumppaniksi kelpaa mieluusti vain vihervasemmisto.

Keskusta ja kokoomus ovat väitelleet budjettiriihen ympärillä mahdollisten veronkevennysten kohdistamisesta. Jaskari huomauttaa, että pienituloisten kannalta Suomen verotus on jo selkeästi alle OECD:n keskiarvon. Heidän kohdallaan uudistustarvetta olisi työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamisessa.

– Tässä huutokaupassa unohtuu kokonaan ajatus siitä, että verotus on väline, joka motivoi tai ei motivoi ihmisiä. Aivan pienituloiset ovat yleensä työttömiä. Paljon suurempi kysymys on se, löytyykö työpaikkoja ja kannattaako työ ottaa vastaan.

– Keskituloiset maksavat Suomessa maailmanennätysluokan verotaakkaa. Mikäli heidän verotusta ei saada alemmaksi, motivaatio töiden tekemiseen (ainakaan lisätöiden) saattaa kadota. Monilla vapaa-ajan arvostus nousee koko ajan, Jaskari toteaa.

Suomen korkea veroaste korostuu huippuosaajien kohdalla, sillä heistä käydään kilpailua globaaleilla työmarkkinoilla.

– Heille koko maailma on yksi työmarkkina. Valitettavasti jo nyt monet huippuosaajat ovat jättäneet Suomen ja nuorten koulutettujen piirissä kiinnostus muiden maiden työmarkkinoita kohtaan on lisääntynyt huimasti. Haluammeko me huikealla marginaaliverolla antaa tälle suunnalle lisää vauhtia?