Harri Jaskari johtajaksi Suomen Yrittäjiin

Suomen Yrittäjien johtajaksi on nimitetty Harri Jaskari. Hänen vastuulleen tulee järjestössä elinkeinopolitiikka.

Hallintotieteen lisensiaatti Harri Jaskari, 57, on toiminut aiemmin muun muassa kansanedustajana, kokoomuksen puoluesihteerinä, Tampereen Kauppakamarin toimitusjohtajana sekä Tampereen kaupunginvaltuuston jäsenenä sekä Pirkanmaan maakuntavaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajana. Hänellä on myös yrittäjäkokemusta.

– Jaskari tuo Yrittäjiin vahvan ja monipuolisen yhteiskunnallisen kokemuksen ja näkemyksen. Hän hallitsee elinkeinopolitiikan kunnallisella, maakunnallisella ja valtakunnan tasolla. Hänellä on vahva järjestö- ja yrittäjäkokemus sekä laajat verkostot, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

– Yrittäjyys on asioiden tekemistä uudella tavalla ja ihmisten palvelemista. Se on kunnianhimoa ja halua tulla toimeen omillaan. Se on suuria tunteita, onnistumisia ja epäonnistumisia. Se on elämäntapa, jota on mukava puolustaa ja tukea, Jaskari sanoo.

Hän aloittaa Yrittäjissä elokuun puolivälissä. Nykyisin elinkeinopolitiikasta Yrittäjissä vastaava varatoimitusjohtaja Anssi Kujala siirtyy Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n toimitusjohtajaksi.