Harri Jaskari: Hallitus on toiminut niin kuin Touko Aalto toivoi

Kansanedustaja Harri Jaskarin (kok.) mukaan keskustelu aktiivimallin ympärillä osoittaa raadollisesti Suomen suurimman ongelman.

Se on Harri Jaskarin mielestä se, että emme kykene tekemään hyvinvointiyhteiskunnan turvaavia uudistuksia tai edes keskustelemaan uudistuksista.

– Jos aktiivimallin kaltainen uudistus nostattaa tämmöisen metakan, kuinka ikinä onnistumme uudistamaan työmarkkinamme ja sosiaaliturvamme? Sana uudistus on nykysuomessa kirosana, hän kirjoittaa Uuden Suomen blogissaan.

Jaskari toteaa, ettei hän syyllistä työttömiä tai vähättele työttömyysturvaan tehtävää leikkausta, jos ei onnistu täyttämään aktiivimallin aktiivisuusvelvoitetta.

– Minustakin kevään aikana on syytä korjata aktiivimallin suurimpia ongelmakohtia yksittäisen ihmisen näkökulmasta.

Jaskarin mielestä suurin kestävyysvajeemme on rohkeuden puute sekä lyhytnäköinen ja populistinen haluttomuus nähdä tosiasiaa, että ilman uudistuksia Suomi on ajamassa karille.

Hän muistuttaa, että varsinkin Suomen korkea rakenteellinen työttömyys on ”pirullinen haaste”.

– Esimerkiksi Euroopan komission mukaan työttömyytemme hyvästä kasvustakaan huolimatta merkittävästi pysty painumaan alle kahdeksan prosentin ilman rakenteellisia uudistuksia. Kausitasoitettu työttömyys on tällä hetkellä 8,5 prosentin luokkaa.

Rakenteellisen työttömyyden takana on erilaisia kohtaanto-ongelmia.

– Osaaminen ei kohtaa työn vaatimuksia. Työ ja tekijät ovat eri paikkakunnilla. Jäykät työmarkkinarakenteet eivät jousta tilanteissa, joissa muuten työntekijän ja työnantajan välillä olisi yhteisymmärrys. Sosiaaliturva luo kannustinloukkuja, jotka eivät houkuttele ottamaan vastaan työtä.

– Aktiivimallilla pyritään pieneltä osin vaikuttamaan juuri edellä mainittuihin ongelmiin – erityisesti kannustinloukkuihin, Jaskari toteaa.

Hän muistuttaa, että vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto sanoi Uuden Suomen kolumnissaan jo vuonna 2016 seuraavaa:

”Nykyjärjestelmän ongelmana on liian monen työnhakijan työttömyyden pitkittyminen. … Työn vastaanottamiseen ensimmäisen kolmen kuukauden aikana tulisi kannustaa porrastamalla ansioturvaa kustannusneutraalilla ja ennakoitavissa olevalla tavalla.”

Jaskarin mielestä Touko Aalto oli täysin oikeassa.

– Hallitus on toiminut siis juuri niin kuin Aalto on toivonut, tosin sillä erotuksella, että toisin kuin Aalto esittää, aktiivimallissa leikkauksen voisi välttää aktiivisuudella. Sittemmin Touko on valitettavasti pyörtänyt visionääriset ajatuksensa. Hyvä ystäväni Touko, oppositiossakin voi toimia rakentaen yhteistä tulevaisuutta, hän toteaa.

Jaskarin mielestä populismissa piilee suomalaisen politiikan akilleenkantapää.

– Poliitikot ovat hetkessä valmiita pyörtämään vastuulliset mielipiteensä ja yhtymään äänekkääseen populistikuoroon.