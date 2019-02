Harri Jaskari: Antti Rinne haastaa turhaan riitaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Harri Jaskari (kok.) vastaa Antti Rinteen (sd.) esittämiin väitteisiin.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne leimaa Iltalehdessä kokoomuksen ajattelua vanhakantaiseksi ja taaksepäin katsovaksi, samalla kun hän epäilee kokoomuksen sitoutumista kestävän kehityksen periaatteisiin. Harri Jaskarin mielestä Rinne haastaa ihan turhaan riitaa.

Jaskari korostaa, että kokoomus on ajanut kestävän kehityksen periaatteita aina budjettiprosesseihin asti.

– Kokoomus on valmis edistämään sinivihreää verouudistusta, jossa työn verotusta lasketaan ilmastolle haitallisia veroja korottamalla. Peruutuspeilissä siintää ainoastaan demareiden vaaliohjelma, sillä Rinne on toistaiseksi vannoutunut verojen ja velan nostajana. Samaan aikaan hallitus on tuonut valtiovarainministeri (Petteri) Orpon (kok.) johdolla kestävän kehityksen periaatteet jo budjetoinnin tasolle, Jaskari toteaa.

Kestävän kehityksen budjetointi tarkoittaa, että budjettiesityksen pääluokkaperusteluissa tuodaan aiempaa paremmin esille määrärahojen yhteydet kestävään kehitykseen.

Kokoomuksen mukaan kasvun on perustuttava puhtaisiin teknologioihin, mataliin päästöihin sekä kestävien ja uusiutuvien materiaalien käyttöön. Puolue on myös ehdottanut, että EU:n pitäisi siirtyä kestävän kehityksen budjetointiin.

Taustalla on YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda2030 hyväksyminen syyskuussa 2015, johon Juha Sipilän (kesk.) hallitus on sitoutunut. Valtioneuvoston selonteosta käy ilmi selvästi, että Suomen painopistealueina ovat esimerkiksi hiilineutraali ja resurssiviisas Suomi.

Jaskarin mukaan resurssiviisaudesta kertoo jo se, että hallitus on vauhdittanut kiertotaloutta koko kautensa ajan. Samoin on voimakkaasti tuettu hiilineutraalin talouden kasvua. Lisäksi hallitus toi eduskuntaan lakimuutoksen siitä, että Suomi luopuu hiilen energiakäytöstä. Näin kivihiilen käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa kiellettäisiin toukokuusta 2029 alkaen.

Jaskari kummeksuu Rinteen riidanhaluisuutta ja muistuttaa, että yhdessä näitä asioita tehdään. Jaskari toivottaakin Rinteen tutustumaan kokoomuksen julkaisemaan ympäristö- ja ilmasto-ohjelmaan.

– Valitettavasti nyt olemme nähneet demareilta epäselviä linjauksia metsien hakkuutasosta ja ehdotuksen polttomoottoriautojen kieltämiseksi – eli lähinnä kieltoja ja käskyjä. Kokoomus uskoo enemmän kannustimiin ja on esittänyt esimerkiksi nollapäästöisille työsuhdeautoille huomattavaa veroetua. Kokoomus on listannut kolmisenkymmentä keinoa omassa ohjelmassaan ympäristön ja ilmaston tilan parantamiseksi. Näillä keinoilla saavutetaan hiilineutraalius jo 2030-luvulla, Jaskari toteaa.