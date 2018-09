Harri Airaksinen: Tuloksilla ei ole mitään merkitystä

Kirjoittamalleni asialle ei voi povata yhtään viimeaikaista parempaa menestystä, kun on seurannut kuluneen viikon tapahtumia hallituksessa.

Nostan kuitenkin asian esiin, koska se on mielestäni erittäin tärkeä. Asiaan on kiinnittänyt huomiota myös kansanedustaja Arto Satonen (kok.) kirjallisessa kysymyksessään. On poikkeuksellista, että hallituspuolueen kansanedustaja sellaisen joutuu tekemään, mutta niin ovat asian käänteetkin. Kyse on Tampereen seudun työllisyyspalvelukokeilusta ja sen alasajosta kiistattomista hyvistä tuloksista piittaamatta.

Onkin hämmentävää, että normien purusta ja kokeiluista puhuva hallitus vetoaa tässä yhteydessä maakuntauudistukseen, joka ehkä on tulossa vuonna 2020. Kaikella järjellä voisi kuvitella, että kokeilu saisi jatkua ainakin siihen asti, kun maakunnat aloittavat. Valtionhallinnossa on ilmeisesti jäänyt täysin huomaamatta, että kunnilla on valtionhallintoa merkittävämpi rooli ja panos työllisyydenhoidossa.

Jos nykylinjaus toteutuu, tarkoittaa se sitä, että nykyisestä kuntien ja valtion palkkaamista 330 työntekijästä jää jäljelle vuodenvaihteessa vain 76. Kuntien ja valtion rahaa on voitu käyttää yhdessä saman työnjohdon ja suunnittelun avulla.

Kokeilun tarkoituksena oli vähentää varsinkin nuorten ja pitkään työttöminä olleiden määrää Pirkanmaalla. Tässä on onnistuttu jopa yli odotusten. Pitkäaikaistyöttömien määrä on viime vuoden toukokuun lopusta tämän vuoden toukokuun loppuun pudonnut yli 32 prosenttia ja alle 25-vuotiaiden työttömien määrä lähes 25 prosenttia. Tampereen työttömyys on pudonnut 32,5 prosenttia ja nuorten työttömyys 23 prosenttia. Positiiviset tulokset kokeilun onnistumisesta ovat olleet tiedossa jo kuukausia sitten.

Tietenkin myös merkittävästi kohentunut taloustilanne on parantanut tilannetta, mutta usein tehostetut toimet suotuisassa tilanteessa saavat aikaan huikeita tuloksia, kuten nyt on käynyt. Siitä huolimatta suuren ja vetovoimaisen kaupungin työttömyysprosentti on aivan liian korkea ja kaikki käytettävissä olevat toimet tulisi voida tehdä.

Vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei tuloksilla ole mitään merkitystä, vaan jälleen suomalaisittain on tärkeämpää mennä hallinto edellä. Se on harmillista, kun asialla on hallitus, jota olen luullut tuloshakuiseksi ja pragmaattiseksi. Asiaa on turha politisoida, joskin kokoomus on pitänyt asiaa esillä ja sininen ministeri on sitä ponnekkaasti torpannut. Tässä on siis jälleen yksi asia väännettäväksi muiden joukossa politiikan syyskaudelle.

Harri Airaksinen Harri Airaksinen on Business Tampereen ja Visit Tampere Oy:n toimitusjohtaja.