Harkovan pommitus kiihtyy – ”Vladimir Putin aloitti totaalisen sodan”

Venäjän asevoimat on kiihdyttänyt Ukrainan toiseksi suurimman kaupungin Harkovan tykistöpommitusta.

Kaupungin keskustassa kuultiin tiistaiaamuna useita suuria räjähdyksiä, joista yksi sattui lähellä paikallishallinnon päärakennusta. Sotilasasiantuntija Rob Leen mukaan kyseessä oli todennäköisesti Venäjän BM-27 Uragan- tai BM-30 Smertš -raketinheitinten tulitus.

Vapauden aukion laidalta kuvatun videon perusteella eräs raketeista osuu hyvin lähelle sinikeltaista telttaa, jossa on järjestetty Venäjän voimatoimia vastustavia mielenilmauksia jo vuodesta 2014. Helsingin Sanomien mukaan teltalla on kerätty muun muassa ruoka- ja tarvikeapua ukrainalaisille sotilaille.

Tutkija Maria Avdeevan mukaan sinnikästä vastarintaa kohdanneet venäläisjoukot ovat mahdollisesti muuttaneet taktiikkaansa ja tulevat turvautumaan yhä laajemman tykistötulen käyttöön.

– Raketinheittimet pommittavat asuinalueita. [Vladimir] Putin käy nyt totaalista sotaa Ukrainaa vastaan, Avdeeva tviittaa.

Ainakin yhdeksän ihmisen kerrottiin kuolleen ja 37 loukkaantuneen Harkovan pommituksessa maanantaina. Pormestari Ihor Terekhovin mukaan joukossa oli kolme lasta.

– Päivä oli erittäin vaikea. Se näytti, ettei tämä ole vain sotaa, vaan kyseessä on Ukrainan kansan teurastus, Terekhov sanoi Guardianin mukaan.

Ilmahälytyssireenit ovat soineet tiistaiaamuna myös Kiovassa, Umanissa, Vinnytsjassa ja Tšerkasyssa. Asukkaita on kehotettu hakeutumaan lähimpään pommisuojaan. Venäjän tykistötuli on vaurioittanut Kyiv Independent -lehden mukaan muun muassa synnytyssairaalaa ja sotaveteraanien kuntoutuskeskusta Kiovan lähellä.

Haagin kansainvälinen tuomioistuin on ilmoittanut aloittaneensa tutkinnan Venäjän mahdollisista sotarikoksista Ukrainassa.

Just now: Bomb hits Kharkiv’s Central square pic.twitter.com/wQHdb1m00d

Aftermath of that Russian strike in central Kharkiv. https://t.co/OMKHpkyovP pic.twitter.com/oNjC78aaSf

— Rob Lee (@RALee85) March 1, 2022