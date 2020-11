Harjoitus Ruotsissa: USA:n erikoisjoukot saatettiin Viroon

Yhdysvaltain erikoisjoukot ovat harjoitelleet muiden Nato-maiden kanssa Ruotsin isännöimässä harjoituksessa Itämeren alueella.

Dagens Nyheter -lehden mukaan harjoitukseen osallistuneet F-15-hävittäjät sekä CV-22 Osprey- ja C-130 Hercules -kuljetuskoneet lensivät iltapäivällä matalalla Visbyn yltä ruotsalaisten Gripen-hävittäjien saattamana.

Nato-osasto oli lähtenyt liikkeelle lentotukikohdasta Britanniasta ja saanut polttoainetäydennystä KC-135 Stratotanker -ilmatankkauskoneilta. Erikoisjoukkoja kuljettavat rahtikoneet liittyivät suunnitellusti mukaan Ruotsin ilmatilassa.

Saksan Eurofighter Typhoon -hävittäjät korvasivat ruotsalaiset koneet Itämeren yllä. Amerikkalaisjoukkojen on määrä jatkaa taisteluharjoituksia Virossa.

Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvistin mukaan harjoitus liittyy sekä Ruotsin että sen lähialueiden turvallisuuspolitiikkaan.

– Sen tarkoituksena on vahvistaa vakautta ja turvallisuutta tässä osassa Eurooppaa, Hultqvist sanoo.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen arvioi Ruotsin puolustuspolitiikan kytkeytyvän yhä näkyvämmin kansainväliseen yhteistoimintaan.

– Tämä herättää tarpeen pohtia Pohjois-Euroopan turvallisuuden isompaa kuvaa, varsinkin kun samaan aikaan Suomen puolustusyhteistyö Ruotsin kanssa vain syvenee, Vanhanen kirjoittaa Twitterissä.

