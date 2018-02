”Häpeällinen päivä” – kriitikoiden mielestä äitiyslaki veisi lapselta isän eliniäksi

Vasemmistoliiton Silvia Modig piti loukkaavana käsitystä, että ainoa tapa olla äiti on synnyttää lapsensa.

Perussuomalaisten kansanedustajan Mika Niikon mielestä eduskunnan päätös olla pyytämättä perustuslakivaliokunnalta lausuntoa äitiyslaista on eduskunnan arvovaltaa murentava.

– Tämä on mielestäni hiukan surullinen ja häpeällinen päivä, koska eduskunnan lakivaliokunta suosittaa lakia, joka veisi lapselta isän koko hänen eliniäkseen, Mika Niikko sanoi eduskunnan käsitellessä äitiyslaki.

Niikko huomautti, että jos lapselle vahvistetavaan kaksi äitiä, hänelle ei enää koskaan voida vahvistaa isää, vaikka biologinen isä ja äiti ja lapsi sitä yhdessä haluaisivat.

– Tämä on väärin ja asiantuntijoiden mukaan lainvastaista.

Niikon mukaan lailla tuettaisiin myös sitä, että transsukupuoliset miehet synnyttävät lapsia.

– Onko tämä lapsen etu, että mies voisi olla äiti, Niikko kysyi.

”Asiatonta” – ”Hyvä, Mika”

Niikon mukaan tosiasia on se, että paras koti lapselle on biologisen isän ja äidin muodostama avioliitto, eikä päinvastaista kehitystä pidä tieten tahtoen edistää.

– Lapsesta uhkaa tulla tuote, jolla aikuiset hankkivat itselleen mielihyvää ja statusta yhteiskunnassa, Niikko sanoi.

– Asiatonta, eduskuntasalista huudettiin.

– Hyvä Mika, perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaari kannusti.

Niikon puheenvuoro käynnisti salissa debatin.

”Loukkaavaa” adoptioperheitä kohtaan

Vasemmistoliiton kansanedustaja Silvia Modig moitti eduskuntasalissa käytettyjä puheenvuoroja.

– Aiemmista puheenvuoroista on saanut kuvan, että ainoa tapa olla äiti on synnyttää lapsensa. Pidän tätä hyvin loukkaavana. Meillä on lukuisia lapsia, jotka elävät adoptioperheessä. Nämä vanhemmat ovat näiden lasten oikeita vanhempia, Modig sanoi.

Modig poistui aiemmin salista kristillisdemokraattien Antero Laukkasen puheenvuoron aikana ja päivitteli, että ”voi hyvää päivää”. Laukkasen mukaan äitiyslailla säädettäisiin lapselle 18 vuotta isättömyyttä.

Modigin mukaan lapsen etu on se, että hänen tosiasialliset vanhempansa ovat vanhempia heti syntymästä.

Lastenoikeusjärjestöt kannattavat äitiyslakia

Vihreiden Emma Kari huomautti, että kaikki lastenoikeusjärjestöt tukevat lakia ja että äitiyslaki on lasten etu.

SDP:n Johanna Ojala-Niemelä totesi, että periaate, että lapsella on kaksi äitiä, on ollut mahdollinen jo adoption kautta, mutta äitiyslailla aikaistettaisiin menettelyä siten, että hedelmöityshoitoihin ja suostumuksen antanut katsottaisiin äidiksi. Tällaisia lapsia on vuosittain 100-200.

Esitetyssä äitiyslaissa on säännökset lapsen synnyttäneen äidin naispuolisen kumppanin äitiyden vahvistamisesta silloin, kun lapsi on hankittu yhteisesti hedelmöityshoitojen avulla. Lakia käsitellään eduskunnassa kansalaisaloitteen seurauksena.